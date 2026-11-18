Instytucja Kultury „Szyb Staszic” wyłoniła wykonawcę, który przygotuje i przeprowadzi konkurs urbanistyczno-architektoniczny dla terenu Stacji Wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. Zadanie realizować będzie katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), zapewniając obsługę organizacyjną, merytoryczną i prawną całej procedury konkursowej.

Instytucja Kultury „Szyb Staszic” wyłoniła wykonawcę, który przygotuje i przeprowadzi konkurs urbanistyczno-architektoniczny dla terenu Stacji Wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. Zadanie realizować będzie katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), zapewniając obsługę organizacyjną, merytoryczną i prawną całej procedury konkursowej.

Konkurs ma doprowadzić do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z podziemiami. Jego ogłoszenie zaplanowano na II kwartał 2027 roku.

Krok ku rewitalizacji

Przedsięwzięcie jest elementem zadania związanego z rewitalizacją Przepompowni Staszic dla potrzeb turystyki, kultury i edukacji. Jego celem jest również dalsze udostępnianie obiektu, który znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Projekt finansowany jest ze środków miasta Tarnowskie Góry oraz województwa śląskiego.

Co będzie przedmiotem konkursu?

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny obejmie opracowanie koncepcji zagospodarowania Stacji Wodociągowej Staszic, w tym jej podziemi. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie całej procedury – od strony organizacyjnej, przez wsparcie merytoryczne, aż po aspekty prawne.

Wynikiem konkursu ma być wizja przyszłego funkcjonowania miejsca, które po rewitalizacji ma stać się przestrzenią kultury, edukacji i turystyki.

