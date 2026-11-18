Kolejny krok w rewitalizacji Szybu Staszic w Tarnowskich Górach
Instytucja Kultury „Szyb Staszic” wyłoniła wykonawcę, który przygotuje i przeprowadzi konkurs urbanistyczno-architektoniczny dla terenu Stacji Wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. Zadanie realizować będzie katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), zapewniając obsługę organizacyjną, merytoryczną i prawną całej procedury konkursowej.
Szyb Staszic w Tarnowskich Górach
Instytucja Kultury „Szyb Staszic” wyłoniła wykonawcę, który przygotuje i przeprowadzi konkurs urbanistyczno-architektoniczny dla terenu Stacji Wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. Zadanie realizować będzie katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), zapewniając obsługę organizacyjną, merytoryczną i prawną całej procedury konkursowej.
Konkurs ma doprowadzić do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z podziemiami. Jego ogłoszenie zaplanowano na II kwartał 2027 roku.
Krok ku rewitalizacji
Przedsięwzięcie jest elementem zadania związanego z rewitalizacją Przepompowni Staszic dla potrzeb turystyki, kultury i edukacji. Jego celem jest również dalsze udostępnianie obiektu, który znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Projekt finansowany jest ze środków miasta Tarnowskie Góry oraz województwa śląskiego.
Co będzie przedmiotem konkursu?
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny obejmie opracowanie koncepcji zagospodarowania Stacji Wodociągowej Staszic, w tym jej podziemi. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie całej procedury – od strony organizacyjnej, przez wsparcie merytoryczne, aż po aspekty prawne.
Wynikiem konkursu ma być wizja przyszłego funkcjonowania miejsca, które po rewitalizacji ma stać się przestrzenią kultury, edukacji i turystyki.
Wyjątkowy zabytek UNESCO
Stacja Wodociągowa Staszic to najstarszy tego typu obiekt na Górnym Śląsku i unikalny kompleks hydrotechniczny. Przez dekady zapewniał miastu i regionowi wodę dzięki systemowi odwadniania podziemi.
Historia miejsca sięga XVIII wieku: w 1787 roku sprowadzono maszynę parową, w 1796 roku wydrążono Szyb Adolf (nazwę zmieniono na Staszic w dwudziestoleciu międzywojennym), a rok później rozpoczęło działanie Miejska Sieć Wodociągowa w Tarnowskich Górach. Stację Wodociągową przy Szybie Adolf uruchomiono w 1884 roku, a w 2017 roku zespół obiektów wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Misja „Szybu Staszic”
Instytucja Kultury „Szyb Staszic” działa na rzecz odnowienia Przepompowni Staszic i przygotowania jej do nowych funkcji. Jest samorządową instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Miasto Tarnowskie Góry, Województwo Śląskie i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Instytucja chce, aby po rewitalizacji obiekt opowiadał o ziemi, parze i wodzie – siłach, które przez stulecia kształtowały unikatowy system wodny oraz tożsamość regionu. Przepompownia ma stać się miejscem, w którym przemysłowe dziedzictwo będzie dostępne dla mieszkańców i turystów, a historia spotka się ze współczesnymi ideami zrównoważonego rozwoju.