Bezpieczeństwo energetyczne jest wspólną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, dostawców technologii, administracji i instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo – wskazuje wiceprezes Waldemar Lutkowski.

Bezpieczeństwo energetyczne jest wspólną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, dostawców technologii, administracji i instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo – wskazuje wiceprezes Waldemar Lutkowski.

Własne źródła wytwarzania i infrastruktura nie wystarczą do pełnej niezależności, jeżeli brakuje zdolności ochrony, utrzymania i odtworzenia systemów cyfrowych. Waldemar Lutkowski, wiceprezes ds. technicznych PGE GiEK, wskazuje, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z warunków rzeczywistej suwerenności energetycznej.

Wspólna odpowiedzialność sektora była osią panelu „Rozproszona energia, wspólna odpowiedzialność. Cyberbezpieczeństwo jako warunek bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej” na IV Kongresie Energetyki Rozproszonej w Krakowie.

Inicjatywa PIG-PIB (ISAC-SIG), DKWOC i AGH stworzyła przestrzeń do rozmowy przemysłu, wojska i nauki. Podczas dyskusji prowadzonej przez profesora Artura Dyczko, przewodniczącego ISAC-SIG i dyrektora oddziału górnośląskiego PIG-PIB, wiceprezes Waldemar Lutkowski odniósł się do możliwości samodzielnego budowania odporności przez duże przedsiębiorstwo.

– Żaden podmiot nie jest dziś w stanie zapewnić pełnej odporności samodzielnie – wskazuje Waldemar Lutkowski.

Energetyka tworzy system zależności między wytwórcami, operatorami sieci, dostawcami technologii, serwisem, telekomunikacją i administracją. Ryzyko może pojawić się także u partnera, który ma dostęp do systemu lub świadczy usługę istotną dla ciągłości działania.

Odpowiedzialność obejmuje dostawców

Pierwszy wskazany przez prezesa kierunek to zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, z jakich technologii korzysta, kto je utrzymuje, kto ma dostęp do infrastruktury oraz jakie zabezpieczenia stosuje dostawca.

Wymagania należy określać już przy zakupie, projektowaniu i zawieraniu umów, uwzględniając aktualizacje, dostęp, bezpieczny serwis i okres wsparcia. Jako ważny punkt odniesienia dla przemysłu prezes wskazuje rodzinę norm IEC 62443.

Informacja i ćwiczenia wzmacniają współpracę

Drugi kierunek to wymiana informacji o zagrożeniach i skoordynowane reagowanie. Wiedza o nowej podatności lub metodzie ataku może pomóc innym przedsiębiorstwom szybciej ocenić ryzyko i wdrożyć ochronę. Wiceprezes Lutkowski wskazuje tu współpracę w ramach GK PGE, PGE-CERT, krajowych zespołów CSIRT, inicjatyw sektorowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury i energii.

– Taka współpraca wymaga zaufania, ochrony przekazywanych informacji, jasnych zasad klasyfikacji, jednoznacznych ról oraz sprawdzonych kanałów komunikacji – wskazuje wiceprezes Waldemar Lutkowski.

Współpracę powinny sprawdzać ćwiczenia obejmujące kilka przedsiębiorstw, wspólnego dostawcę lub usługę wykorzystywaną przez wiele podmiotów.

Suwerenność wymaga wiedzy i kontroli zależności

Trzeci kierunek obejmuje kompetencje i suwerenność technologiczną. Lutkowski rozumie ją jako świadome zarządzanie zależnościami i zachowanie realnej kontroli nad strategiczną infrastrukturą. Wskazuje na dostęp do dokumentacji, aktualizacji, części zamiennych i wiedzy potrzebnej do utrzymania oraz odtworzenia systemów.

Kluczowi są pracownicy łączący doświadczenie przemysłowe z kompetencjami cyfrowymi. Rozwój energetyki rozproszonej zwiększa liczbę uczestników rynku objętych tą odpowiedzialnością, a wraz z nią znaczenie praktycznych standardów, dostępnej wiedzy i współpracy sektorowej.