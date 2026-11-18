Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia nabór na preferencyjne pożyczki. Będzie można zdobyć środki na cyfrową i zieloną transformację.

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia nabór na preferencyjne pożyczki. Będzie można zdobyć środki na cyfrową i zieloną transformację.

Jak informuje Agencja Rozwoju Przemysłu, firmy mogą pozyskać 150 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. Pożyczki mogą wynieść od 2,5 mln zł do 15 mln zł z oprocentowaniem 0,5% w skali roku przez cały okres finansowania.

– Dziś wśród największych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, są cyfryzacja i zielona transformacja. Dzięki synergii instytucji rozwoju i współpracy z PARP możemy zaoferować produkt finansowy, który odpowiada na konkretne potrzeby i oczekiwania biznesu w tych dwóch obszarach. Preferencyjne warunki finansowania ułatwią firmom przełożenie pomysłów i planów na realne działania – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Finansowanie można przeznaczyć na:

Rozwój cyfrowy: automatyzację, robotyzację, wdrażanie sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IoT), rozwój chmury oraz integrację systemów IT.

Zieloną transformację: projekty zwiększające efektywność energetyczną i surowcową, redukcję odpadów, recykling, odzysk materiałów, a także analizę śladu węglowego i cyklu życia produktów.

Nabór projektów rusza 23 listopada 2026 r. o godz. 10.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrach Obsługi Przedsiębiorców, które znajdują się w największych miastach Polski oraz na stronie www.arp.pl.