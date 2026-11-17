Rząd zamraża ceny gazu. Kogo obejmie ochrona?
Rząd przyjął projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie 197,29 zł/MWh w 2027 r. – wynika z wtorkowej (17 października 2026 r.) wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki.
fot: FB/MAP
Donald Tusk
fot: FB/MAP
Rząd przyjął projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie 197,29 zł/MWh w 2027 r. – wynika z wtorkowej (17 października 2026 r.) wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki.