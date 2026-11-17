Ceny gazu w Europie rosną w trakcie wtorkowego handlu, po zniżce w poniedziałek o prawie 7 proc. Inwestorów niepokoją trwające ataki Iranu na bazy USA na Bliskim Wschodzie. Do tego wkrótce może być wyraźnie chłodniej, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie - informują maklerzy.