Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku przeprowadzonych aukcji zakontraktował prawie 18 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 5,6 mld zł z nowych źródeł odnawialnych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,9 GW - podał w poniedziałek Urząd.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku przeprowadzonych aukcji zakontraktował prawie 18 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 5,6 mld zł z nowych źródeł odnawialnych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,9 GW - podał w poniedziałek Urząd.

URE przeprowadził w tym roku siedem aukcji, które umożliwiały objęcie wsparciem łącznie nieco ponad 76 TWh zielonej energii o wartości niemal 25 mld zł z nowych źródeł odnawialnych. Pozytywnie rozstrzygnięto dwie aukcje, w pozostałych pięciu nie złożono żadnej oferty. Wśród zwycięskich instalacji 65 to fotowoltaika, a trzy to instalacje wiatrowe - podano w informacji. W pierwszej z rozstrzygniętych aukcji, przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 15,6 MW.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano niespełna 0,15 TWh energii elektrycznej w ramach 18 ofert zgłoszonych przez 13 wytwórców o łącznej wartości nieco ponad 50 mln zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 320,00 zł/MWh, zaś maksymalna cena wyniosła 377,77 zł/MWh - wskazał URE. W aukcji dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW sprzedano ok. 17,7 TWh energii w ramach 50 ofert złożonych przez 22 wytwórców, o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 1799 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 64 MW.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 180 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych oraz 323,87 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych. Natomiast cena maksymalna to odpowiednio 327,77 zł/MWh oraz 324,00 zł/MWh. “W efekcie aukcji przeprowadzonych dotychczas przez Prezesa URE (w latach 2016-2026) zakontraktowano niemal 325 TWh energii elektrycznej o wartości ok. 82,5 mld zł. Wsparciem objęto ponad 5,1 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii. Zdecydowana większość wsparcia - o wartości ponad 81 mld zł - to kontrakty instalacji nowoprojektowanych“ - dodano.