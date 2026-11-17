Konin i region mają niewątpliwe atuty, jako miejsca powstania elektrowni jądrowej, ale muszą one zostać jeszcze potwierdzone w technicznych analizach - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu przedstawiciel Westinghouse.

Konin i region mają niewątpliwe atuty, jako miejsca powstania elektrowni jądrowej, ale muszą one zostać jeszcze potwierdzone w technicznych analizach - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu przedstawiciel Westinghouse.

Amerykańska spółka jest jedną z trzech firm ubiegających się o budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Podczas wizyty w regionie konińskim przedstawiciele Westinghouse mieli okazję obejrzeć zasoby wodne wokół Konina, spotkać się z lokalnymi samorządowcami, przedsiębiorcami i studentami lokalnej Akademii Nauk Stosowanych.

- Konin i region mają niewątpliwe atuty, tylko my te atuty musimy potwierdzić w technicznych analizach - powiedział podczas briefingu prasowego w Ślesinie k. Konina wiceprezes Westinghouse ds. rozwoju rynku EMEA Roman Romanowski. Wśród atutów regionu wymienił: zasoby wodne, gotową infrastrukturę - m.in. wyprowadzenie mocy do systemu - i doświadczone kadry.

Romanowski został zapytany o ewentualną kolizję budowy wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Koninie z planami ZE PAK. Energetyczny koncern rodziny Solorzów oraz SGE poinformowały w październiku, że zawarły umowę dotyczącą powołania spółki celowej do budowy w konińskim Pątnowie sześciu małych reaktorów modułowych BRWX-300 o łącznej mocy 1800 MW. Przedstawiciel Westinghouse stwierdził, że “zasadniczo nie ma“ przeszkód dla współistnienia obu instalacji. -

- Można sobie wyobrazić sytuację, że są budowane wielkoskalowe reaktory i małe. Z punktu widzenia technologii funkcja tych rozwiązań jest inna - ocenił. Jak dodał, elektrownie wielkoskalowe mają przede wszystkim stabilizować system energetyczny, podczas gdy reaktory modułowe produkują często energię, ale również ciepło czy parę procesową na potrzeby przemysłu. Amerykańska spółka - podobnie jak dwie pozostałe firmy ubiegające się o kontrakt na budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce - ma w najbliższych miesiącach opracować studium wykonalności dla obu potencjalnych lokalizacji.

Jak wyjaśnił Romanowski, oznacza to analizę dostarczonych przez Polskie Elektrownie Jądrowe danych, ale również wizję lokalną. - Na końcu, w odpowiedzi, będziemy przedstawiać, jak to widzimy, co i jak da się wykorzystać - powiedział wiceprezes Westinghouse. Przypomniał, że ostateczna decyzja dot. lokalizacji należeć będzie do rządu. Zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów ocenił, że Konin jako lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej jest bezpieczniejsza sejsmologicznie oraz tańsza ze względu na systemy chłodzenia.

- W tej transformacji, którą dzisiaj finalizujemy, Konin jest takim miejscem, które wymaga takiej sprawiedliwej decyzji - powiedział. Adamów dodał, że inne lokalizacje takie decyzje mogą otrzymać później. Pod koniec września Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni to Bełchatów i Konin. Wybór partnera i technologii ma nastąpić w 2027 r., a lokalizacji - w 2028 r. Planowane rozpoczęcie budowy to 2032 r., a uruchomienie pierwszego bloku energetycznego - 2040 r.

Resort przypomniał, że “trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji“, w którym biorą udział Stany Zjednoczone, Francja i Kanada. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne w 2037 r. i 2038 r.