Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem ustawy, który przewiduje zamrożenie w 2027 r. cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych na poziomie z tegorocznej taryfy - wynika z opublikowanego w poniedziałek porządku obrad.

Ceny maksymalne gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i niektórych innych odbiorców obowiązywały także od początku 2023 r. do połowy 2024 r.

Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem ustawy, który przewiduje zamrożenie w 2027 r. cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych na poziomie z tegorocznej taryfy - wynika z opublikowanego w poniedziałek porządku obrad.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Energii. Projekt zakłada, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, szpitale, domów opieki, kościoły, noclegownie.

Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z wyżej wymienionymi odbiorcami końcowymi będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena ta nie nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Jest to cena taka jak zatwierdzona w taryfie sprzedawcy z urzędu na 2026 r. W projekcie utrzymano wprowadzony ustawą z 26 stycznia 2022 r. mechanizm składania oświadczeń przez odbiorców (np. spółdzielnie mieszkaniowe) przedsiębiorcom energetycznym dostarczającym gaz, które będą stanowiły podstawę do objęcia ich mechanizmem ochronnym. Gospodarstwa domowe takich oświadczeń nie będą musiały składać. Aby firmy energetyczne mogły realizować obowiązek stosowania ceny maksymalnej, w projekcie przewidziano system rekompensat wypłacanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

“Rekompensata będzie pokrywała różnicę pomiędzy ceną paliwa gazowego stosowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne a ceną maksymalną ustaloną w ustawie i będzie przysługiwała w odniesieniu do wolumenu paliwa gazowego dostarczonego odbiorcom objętym mechanizmem ochronnym“ - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Nowe przepisy przewidują też wprowadzenie mechanizmu ograniczenia nadzwyczajnych zysków, które to mają trafić na finansowanie rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym stosującym cenę maksymalną gazu. “Obowiązkiem uiszczenia wpłaty środków finansowych z tytułu ograniczenia zysków nadzwyczajnych zostaną objęte przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, prowadzące sprzedaż paliw gazowych na rynku krajowym“ - wyjaśniono w OSR.

“Z mechanizmu tego wyłączone zostaną przedsiębiorstwa energetyczne posiadające prawo do przepustowości w punktach wejścia do systemu przesyłowego gazowego w wielkości mniejszej niż 10 proc. sumy przepustowości tych punktów“ - dodano. Wysokość daniny ma odpowiadać 10 proc. przychodów netto przedsiębiorstwa, a środki będą wpłacane na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Te pieniądze z kolei będą przeznaczane na finansowanie rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym, pokrywających różnicę pomiędzy ceną ustaloną w ustawie a ceną zatwierdzoną w taryfie. Z OSR projektowanej ustawy wynika, że nowe rozwiązania mają kosztować blisko 6,2 mld zł. Nowe przepisy przewidują ponadto wydłużenie do końca 2030 roku okresu obowiązywania stosowania taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE wobec gospodarstw domowych oraz określonych kategorii odbiorców korzystających ze szczególnej ochrony.

“Rozwiązanie to ma na celu utrzymanie mechanizmów ograniczających wpływ wahań cen paliw gazowych na odbiorców chronionych oraz zapewnienie stabilności warunków zaopatrzenia w paliwa gazowe w perspektywie kolejnych lat“ - podkreślono w OSR.

Ceny maksymalne gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i niektórych innych odbiorców obowiązywały także od początku 2023 r. do połowy 2024 r., natomiast ceny maksymalne energii elektrycznej - w latach 2023-2025. Rozwiązania te wprowadzono w 2022 r. ze względu na wzrost cen hurtowych energii elektrycznej i gazu po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.