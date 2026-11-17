Ceny gazu w Europie rosną w trakcie wtorkowego handlu, po zniżce w poniedziałek o prawie 7 proc. Inwestorów niepokoją trwające ataki Iranu na bazy USA na Bliskim Wschodzie. Do tego wkrótce może być wyraźnie chłodniej, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną w trakcie wtorkowego handlu, po zniżce w poniedziałek o prawie 7 proc. Inwestorów niepokoją trwające ataki Iranu na bazy USA na Bliskim Wschodzie. Do tego wkrótce może być wyraźnie chłodniej, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,6 proc. do 86,10 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,1 proc. Inwestorzy są zaniepokojeni kontynuowaniem przez Iran ataków na amerykańskie bazy w Bahrajnie. Do tego irańska marynarka wojenna poinformowała w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 24 godzin cztery tankowce stanęły w ogniu po wpłynięciu na miny morskie na wschód od Cieśniny Ormuz.

Według irańskiej telewizji państwowej tankowce wpłynęły z wyłączonymi systemami nawigacyjnymi na obszar, na którym Iran wprowadził ograniczenia żeglugi. Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała również o ataku na tankowiec ok. siedmiu mil morskich (13 km) na północ od omańskiego miasta Chasab.

Tymczasem modele pogodowe wskazują na nadchodzącą falę mrozów, która może nadwyrężyć “delikatną“ równowagę rynkową na rynkach gazu w Europie. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 70,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę na poziomie 88,6 proc. W magazynach znajduje się 798,87 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Znacznie chłodniejsza pogoda zacznie się rozprzestrzeniać w dużej części Starego Kontynentu od najbliższego weekendu. Taka sytuacja może skutkować wzrostem zapotrzebowania na ogrzewanie i przyspieszeniem poboru energii z zimowych zapasów gazu w Europie, które są obecnie znacznie poniżej średnich historycznych. Analitycy informują, że modele pogodowe są niespójne, a to - niestety - obniża zaufanie do prognoz.

Meteorolodzy widzą jednak coraz wyższe prawdopodobieństwo, że załamanie się wiru polarnego może spowodować rozprzestrzenienie się poważnego podmuchu zimna z krajów nordyckich na południe pod koniec listopada lub na początku grudnia.