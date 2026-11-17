Spółka ORLEN Neptun rozpoczęła kampanię certyfikowanych pomiarów wietrzności na obszarze przyszłej morskiej farmy wiatrowej Baltic West. Jest to kolejny etap przygotowań projektu do udziału w aukcji morskiej energetyki wiatrowej, zaplanowanej na 2027 rok.

Spółka ORLEN Neptun rozpoczęła kampanię certyfikowanych pomiarów wietrzności na obszarze przyszłej morskiej farmy wiatrowej Baltic West. Jest to kolejny etap przygotowań projektu do udziału w aukcji morskiej energetyki wiatrowej, zaplanowanej na 2027 rok.

Pomiar wiatru na Bałtyku

W ramach kampanii na obszarze planowanej farmy zostaną rozmieszczone dwie pływające boje wyposażone w systemy V-LiDAR. Technologia ta ma dostarczyć precyzyjnych i zweryfikowanych danych o warunkach wietrznych, niezbędnych do dalszego rozwoju inwestycji.

Pomiary realizuje Partrac, firma doradcza należąca do Grupy Venterra, wyspecjalizowana w badaniach metoceanicznych i dna morskiego. Zastosowanie boi V-LiDAR ma zapewnić wysoką jakość danych, a jednocześnie ograniczyć ryzyka związane z tradycyjnymi pomiarami prowadzonymi na morzu, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Dane dla decyzji inwestycyjnych

Zebrane informacje o wietrzności posłużą m.in. optymalnemu rozmieszczeniu turbin i maksymalizacji produkcji energii. Będą też podstawą do opracowania modelu finansowego projektu oraz przygotowania go do aukcji offshore.

– Rozpoczęcie kampanii pomiarów wietrzności to kolejne kluczowe działanie, przybliżające projekt Baltic West do zebrania kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu finansowego. Dzięki temu będziemy mogli opierać dalsze decyzje na rzeczywistych, zweryfikowanych danych pomiarowych, a nie na założeniach czy szacunkach – zarówno w kontekście aukcji, jak i przyszłego procesu zabezpieczania finansowania – mówi Marcin Sowiński, dyrektor projektu Baltic West.

Wsparcie w aukcji offshore

Sukces w aukcji zaplanowanej na 2027 rok oznaczałby objęcie projektu systemem wsparcia w postaci dwustronnego kontraktu różnicowego (CfD). Taki mechanizm może zapewnić przewidywalny strumień przychodów przez okres do 25 lat, tworząc stabilniejsze warunki realizacji inwestycji.

Zakres kampanii został poszerzony o obszar projektu Baltic East. Na tym obszarze prowadzone będą pomiary przy użyciu jednej boi V-LiDAR, co ma ograniczyć ryzyko projektowe i potwierdzić wiarygodność inwestycji w procesie pozyskiwania finansowania.

Portfel projektów ORLEN Neptun

Baltic West to druga morska farma wiatrowa rozwijana przez ORLEN Neptun w ramach II fazy offshore wind. Cztery obszary na Ławicy Odrzańskiej mają osiągnąć łączną moc zainstalowaną około 4 GW, co ma umożliwić produkcję energii elektrycznej dla ponad 5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Pierwsza energia z farmy ma popłynąć w latach 2034+.

Równolegle rozwijany jest Baltic East o mocy 900 MW. Dla tego projektu prowadzone są prace przedprojektowe i projektowe, w tym opracowanie parametrów technicznych oraz działania zmierzające do uzyskania pozwoleń na budowę. Farma ma potencjał dostarczenia energii dla ponad miliona gospodarstw.

ORLEN Neptun, spółka stanowiąca centrum kompetencji morskiej energetyki wiatrowej Grupy ORLEN, rozwija także pierwszy w Polsce terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych – Świnoujście Offshore Terminal.