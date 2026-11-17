Polska będzie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, rozwijając się znacznie szybciej niż wynosi średnia wzrostu PKB dla Unii - stwierdziło Ministerstwo Finansów, komentując opublikowane we wtorek jesienne prognozy Komisji Europejskiej.

Polska będzie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, rozwijając się znacznie szybciej niż wynosi średnia wzrostu PKB dla Unii - stwierdziło Ministerstwo Finansów, komentując opublikowane we wtorek jesienne prognozy Komisji Europejskiej.

"Prognozy KE są zbliżone do prognoz Ministerstwa Finansów przedstawionych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, zakładających wzrost na poziomie 3,6 proc. w br. i 3,0 proc. w 2027 r. Prognoza wzrostu PKB na 2027 r. jest o 0,3 pkt proc. niższa od prognozy MF, co wynika z założonego silniejszego spowolnienia spożycia ogółem oraz inwestycji (ze względu na spadek absorpcji środków z UE)" - poinformowało MF w komentarzu opublikowanym stronie resortu.

KE prognozuje dla Polski

KE prognozuje dla Polski wzrost realnego PKB w wysokości 3,5 proc. w 2026 r. oraz 2,7 proc. w latach 2027-2028, po wzroście o 3,8 proc. zanotowanym w ubiegłym roku.

"Polska będzie więc jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, rozwijając się znacznie szybciej niż wynosi średnia wzrostu PKB dla Unii na poziomie 1,4 proc. w latach 2026-2027 oraz 1,5 proc. w 2028 r. Prognozowana dynamika inwestycji również należy do najwyższych w UE: 6,5 proc. w 2026 r., 3,9 proc. w 2027 r. i 3,8 proc. w 2028 r." - zauważyło MF.

"Spadek tempa wzrostu w 2027 roku ma być spowodowany słabnięciem wzrostu konsumpcji prywatnej, głównego motoru wzrostu w ostatnich latach. Na niższą dynamikę konsumpcji będą miały wpływ wyższa inflacja, wolniejszy realny wzrost dochodów gospodarstw domowych i pogarszające się nastroje konsumenckie" - wyjaśnił resort finansów.

Przypomniał, że według prognoz KE średnioroczna inflacja w Polsce (mierzona wskaźnikiem HICP) wyniesie 3,3 proc. w 2026 r. i wzrośnie do 4,4 proc. w 2027 r.

Wzrost inflacji w 2027 roku

"Presja inflacyjna w 2026 r. jest częściowo łagodzona przez działania polityki fiskalnej wdrożone pod koniec marca tego roku (pakiet CPN). Wzrost inflacji w 2027 r. ma być spowodowany zakładanym wygaśnięciem programów obniżających ceny paliw i energii. Na 2028 r. prognoza KE zakłada spowolnienie wzrostu cen do 3,9 proc. Dodatkowo prognoza KE zakłada wdrażanie pakietu ETS2 w 2028 r. i dalszą destabilizację na Bliskim Wschodzie" - dodało MF.

Podkreśliło, że zatrudnienie i bezrobocie nie ulegną większym zmianom w najbliższych latach, a sytuacja w horyzoncie prognozy pozostanie stabilna. Spadek podaży pracy wynikający z czynników demograficznych będzie częściowo kompensowany napływem pracowników z zagranicy.

Stopa bezrobocia BAEL utrzyma się w okolicach 3,0 proc. i będzie najniższa w UE. KE spodziewa się, że koszty pracy na jednego pracującego (wynagrodzenia) w ujęciu nominalnym wzrosną o 6,7 proc. w 2026 r., o 6,4 proc. w 2027 r. i 6,3 proc. w 2028 roku. Zwolnienie wzrostu względem 7,9 proc. w 2025 r. ma związek z niższym wzrostem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sektorze publicznym.

"KE prognozuje, że w latach 2026-2028 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się na wysokim poziomie. Istotny wpływ na sytuację budżetową mają znaczące wydatki na obronę narodową, które w Polsce są znacząco wyższe niż średnie w UE. Równocześnie KE wskazuje, że w 2027 r. Polska obok 4 innych państw będą miały wyraźnie antycykliczne nastawienie w polityce budżetowej" - stwierdziło MF.

Resort wyjaśnił, że prognozy komisji są opracowane przy założeniu braku zmian w polityce rządu. Oznacza ono, że KE nie uwzględnia zmian w polityce rządu, które w momencie zamknięcia prognozy nie zostały przyjęte przez parlament. MF wskazało, że prognoza nie uwzględniła m.in. opublikowanych ostatnio informacji o wyższych dochodach podatkowych, które powinny przełożyć się na niższy deficyt sektora w 2026 r.

"Wysokie płatności w ramach środków przeznaczanych na obronę narodową wpływają również na dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, który według KE wzrośnie do 73,5 proc. PKB w 2028 r. Pomimo to dług sektora nadal będzie niższy od średniej dla całej UE" - podkreśliło MF.

Zwróciło uwagę, że KE wskazuje, iż główne ryzyka dla przedstawionej prognozy są powiązane z dalszym przebiegiem konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zwiększonych napięć geopolitycznych. Natomiast na gruncie krajowym, jak zauważono uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2027 r., "zaplanowane działania dochodowe obarczone są ryzykiem legislacyjnym, w szczególności związanym z wetami Prezydenta".