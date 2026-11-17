Ekonomista prof. Jerzy Hausner zadeklarował we wtorek badania nad wskaźnikiem samodzielności ekonomicznej. W jego ocenie to ważny wskaźnik dla świadomego obywatelstwa i - szerzej - demokracji.

Ekonomista prof. Jerzy Hausner zadeklarował we wtorek badania nad wskaźnikiem samodzielności ekonomicznej. W jego ocenie to ważny wskaźnik dla świadomego obywatelstwa i - szerzej - demokracji.

We wtorek w Krakowie odbywa się 11. Kongres Open Eyes Summit (OEES), wydarzenie gromadzące liderów opinii, naukowców, polityków, przedsiębiorców i twórców kultury wokół zagadnień społeczno-gospodarczych. Podczas kongresu mówiono m.in. o prowadzonych pod egidą prof. Hausnera w ramach think tanku OEES Hub badaniach samodzielności ekonomicznej.

Pojęcie to określa zdolność jednostek i społeczności do podejmowania autonomicznych decyzji gospodarczych i kształtowania własnej drogi rozwoju, bez nadmiernych zewnętrznych zależności. Odnosząc się do pytania, gdzie współcześnie samodzielność ekonomiczna wzrasta, a gdzie jest osłabiana, prof. Hausner zwrócił uwagę, że badając tę kwestię należy brać pod uwagę dziesiątki zmiennych: obok dostępności do kapitału np. możliwości samodzielnego mieszkania, rozwoju zawodowego, dostępności komunikacyjnej czy do usług publicznych.

Planem jest opracowanie narzędzi analitycznych

- Nie chodzi tylko o to, czy te usługi są i są dostępne, ale czy ich konstrukcja nie jest dyskryminacyjna. Np. w zależności od miejsca zamieszkania mamy do czynienia z systemem, który zapewnia warunki do edukacji, ale jednocześnie jest bardzo dyskryminujący znaczącą część społeczeństwa. To zmienne, które chcemy analizować - zasygnalizował naukowiec.

Uściślił, że planem jest opracowanie narzędzi analitycznych dla badania samodzielności ekonomicznej trzech rodzajów podmiotów: gospodarstwa domowego, lokalnego przedsiębiorcy i gminy, przede wszystkim średniej wielkości.

- Będziemy starali się zanalizować dane dotyczące ludzi, którzy tam mieszkają, żeby określić samodzielność ekonomiczną w danych warunkach. Jeśli ten materiał analityczny pozwoli nam porównać różne sytuacje w różnych częściach kraju, to z tego da się wyprowadzić istotne rekomendacje dla polityki publicznej w tych różnych wymiarach - wyjaśnił prof. Hausner.

Dodał, że rekomendacje mają dotyczyć polityki publicznej, osób w gospodarstwach domowych czy przedsiębiorców.

- Wydaje się, że współczesne kompetencje w największym stopniu trzeba kształtować wokół tego, jak jestem w stanie zbudować swoją samodzielność ekonomiczną, czyli decydować o swoim losie, czyli mieć poczucie sprawstwa - mówił.

- Decyduję o sobie, kieruję swoim losem - to jest fundamentalnie ważne dlatego, by ludzie byli nie tylko konsumentami, byli współwytwórcami swojego losu. Bez tego ludzie nie będą obywatelami i demokracja nie ma szans utrzymania - zaakcentował.

Badania mając dotyczyć także tego, czy z perspektywy gospodarstwa domowego lub pojedynczego człowieka samodzielność finansowa w Polsce rośnie, czy też są czynniki powodujące, że mimo wzrostu dochodów wskaźnik ten się nie zwiększa. Jednym z problemów, który ma być szczegółowo analizowany, jest niekorzystna sytuacja budowania samodzielności ekonomicznej najmłodszych pokoleń.

- Tym trzeba w szczególności się zajmować - uznał ekonomista.

Jerzy Hausner, b. wicepremier oraz b. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej jest przewodniczącym Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

W pierwszym dniu 11. Kongresu OEES oficjalnie zaprezentowana zostanie piąta edycja Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski (IWEP) - corocznego raportu pokazującego stan i odporność polskiej gospodarki. Organizatorzy udostępnili raport mediom jeszcze przed rozpoczęciem kongresu. Organizatorem Kongresu OEES jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Polska Agencja Prasowa jest wśród patronów medialnych wydarzenia.