Blisko 55 mln zł kary nałożył Prezes UOKiK na Allegro za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Firma obiecywała m.in., że za każde 10 przesyłek zasadzi jedno drzewo, ale - jak ustalił UOKiK - część drzew już była posadzona, a niektórych nigdy nie zasadzono.

Blisko 55 mln zł kary nałożył Prezes UOKiK na Allegro za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Firma obiecywała m.in., że za każde 10 przesyłek zasadzi jedno drzewo, ale - jak ustalił UOKiK - część drzew już była posadzona, a niektórych nigdy nie zasadzono.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w środowym komunikacie, że Prezes UOKiK uznał za naruszające zbiorowe interesy konsumentów dwie praktyki Allegro.

"Pierwsza polegała na sugerowaniu, że wybór dostawy Allegro One i zebranie 10 przesyłek oznacza, że firma posadzi jedno nowe drzewo. Druga dotyczyła niewystarczającego informowania o dodatkowych warunkach, które trzeba było spełnić, aby drzewo zostało posadzone lub przypisane konsumentowi, tj. wymogu złożenia przez konsumenta dedykacji" - wskazał urząd.

Za pierwszą praktykę Allegro otrzymało karę w wysokości 29 mln 852 tys. zł, a za drugą 24 mln 876 tys. zł - łącznie 54 mln 728 tys. zł.

Urząd ustalił, że w rzeczywistości nasadzenia opierały się na prognozach, część drzew była już posadzona, a części nigdy nie zasadzono.