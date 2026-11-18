W Rybniku 18 listopada 2026 r.. odsłonięto pomnik Hermanna Müllera – XIX-wiecznego przedsiębiorcy, właściciela największego browaru w mieście i wieloletniego radnego. Brązowa rzeźba stanęła przed budynkiem dawnej słodowni, na terenie galerii Focus Park przy ul. Rynkowej.

W Rybniku 18 listopada 2026 r.. odsłonięto pomnik Hermanna Müllera – XIX-wiecznego przedsiębiorcy, właściciela największego browaru w mieście i wieloletniego radnego. Brązowa rzeźba stanęła przed budynkiem dawnej słodowni, na terenie galerii Focus Park przy ul. Rynkowej.

Miejsce nieprzypadkowe

Lokalizacja pomnika nawiązuje bezpośrednio do historii tego terenu. W miejscu, w którym dziś funkcjonuje Focus Park, działał niegdyś browar rodziny Müllerów, założony w 1836 roku przez Jacoba Müllera, ojca Hermanna.

Hermann Müller rozwinął rodzinne przedsiębiorstwo, przekształcając je w nowoczesny browar parowy. Zakład stał się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw dawnego Rybnika i największym browarem w mieście.

Człowiek, który budował miasto

Müller zapisał się w historii Rybnika nie tylko jako przedsiębiorca. Przez 46 lat zasiadał w radzie miasta, należał do rybnickiej gminy żydowskiej i angażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

– Historia Rybnika to nie tylko dzieje znanych ulic, budynków i instytucji, ale przede wszystkim ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem budowali nasze miasto. Hermann Müller był jedną z takich postaci. Cieszę się, że mogliśmy przywrócić pamięć o jego działalności i przypomnieć mieszkańcom o ważnym rozdziale naszej lokalnej historii – mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Rzeźba w dawnym browarze

Pomnik wykonano jako pełnoplastyczną rzeźbę z brązu, w naturalnych rozmiarach. Hermann Müller został przedstawiony w charakterystycznym płaszczu i czapce, z kuflem z epoki w dłoni.

– Focus Park powstał w miejscu niezwykle ważnym dla historii Rybnika. Od początku zależało nam, aby nie tylko stworzyć przestrzeń służącą mieszkańcom na co dzień, ale również przypominać o ludziach i wydarzeniach, które kształtowały to miejsce. Pomnik Hermanna Müllera pozwala symbolicznie połączyć współczesny Rybnik z jego przemysłowym dziedzictwem – podkreśliła Sonia Kostecka, dyrektorka Focus Park.

Rada Miasta Rybnika wyraziła zgodę na wzniesienie posągu we wrześniu 2026 roku, a jego lokalizacja została wskazana przy dawnej słodowni browaru.

Ważna część lokalnej historii

– Rodzina Müllerów jest ważną częścią historii Rybnika. Warto pamiętać, że miasto tworzyli ludzie różnych narodowości, wyznań i środowisk. Hermann Müller był nie tylko właścicielem browaru, ale także aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Takie postaci zasługują na przypomnienie, bo dzięki nim lepiej rozumiemy, skąd wyrasta współczesny Rybnik – zaznaczyła Małgorzata Płoszaj, pasjonatka historii Rybnika.

Pomnik Müllera dołączył do rybnickiego szlaku rzeźb upamiętniających zasłużone dla miasta postacie. W przestrzeni publicznej znajdują się m.in. pomniki Władysława Webera przed Urzędem Miasta, burmistrza Otto Günthera przy ul. Jana III Sobieskiego oraz Karola i Antoniego Szafranków przed głównym dworcem kolejowym.

Nowa rzeźba ma przypominać mieszkańcom i odwiedzającym miasto, że współczesny Rybnik wyrasta z historii ludzi różnych środowisk, którzy przez pokolenia współtworzyli jego gospodarczy i społeczny rozwój.

