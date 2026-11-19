W rankingu QS World University Rankings: Sustainability 2027 Politechnika Śląska zajęła 554. miejsce na świecie, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik aż o 59 pozycji.

W rankingu QS World University Rankings: Sustainability 2027 Politechnika Śląska zajęła 554. miejsce na świecie, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik aż o 59 pozycji.

Kuźnia górników zajęła 244. miejsce w Europie, a wśród polskich uczelni technicznych uplasowała się na 4. pozycji.

W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowano ponad 2 000 instytucji. Ranking QS Sustainability ocenia wkład uczelni w budowanie zrównoważonej przyszłości. Analiza obejmuje 53 wskaźniki pogrupowane w trzech obszarach:

wpływ na środowisko (Environmental Impact)

wpływ społeczny (Social Impact)

zarządzanie (Governance).

Najlepsze wyniki Politechnika Śląska uzyskała w kategorii Social Impact, zajmując 454. miejsce na świecie (wzrost aż o 88 pozycji). W ramach wskaźników szczegółowych najwyższą pozycję osiągnęła w obszarze Health and Wellbeing – 249. miejsce (wzrost o 30 miejsc).