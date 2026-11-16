Fotografował górników z Sośnicy pod szolą. I wygrał konkurs!

Daniel Dmitriew zwyciężył w konkursie „Obiektywnie Śląskie” w kategorii fotoreportaż. Jurorów ujęły zdjęcia górników z kopalni Sośnica. Warto je zobaczyć!

Daniel Dmitriew zwyciężył w konkursie „Obiektywnie Śląskie” w kategorii fotoreportaż. Jurorów ujęły zdjęcia górników z kopalni Sośnica. Warto je zobaczyć!

W Katowicach odbyła się gala finałowa XVII edycji konkursu fotograficzno-filmowego „Obiektywnie Śląskie”. Tegoroczna odsłona wydarzenia przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń – aż 229 prac. Finał miał miejsce 13 listopada podczas uroczystości w katowickiej siedzibie NOSPR-u i tam poznaliśmy laureatów.

Daniel Dmitriew zwyciężył w kategorii fotoreportaż za pracę „C6”. Zdjęcia do nagrodzonego cyklu powstały w kopalni Sośnica i przedstawiają pracujących tam górników.

- To wyjątkowy zapis ludzi, ich pracy i świata, który na co dzień pozostaje niedostępny dla większości z nas. Fotoreporter od lat zajmuje się dokumentowaniem ludzkich historii, a w swoim dorobku ma m.in. projekty społeczne i reportaże z różnych zakątków świata – napisała Polska Grupa Górnicza w mediach społecznościowych.



Zdobywca pierwszego miejsca fotografuje kopalnie od 10 lat.

– Wziąłem wtedy udział w unijnym polsko-francuskim projekcie „Czarne twarze Europy” – wspomina Daniel Dmitriew. - Fotografowałem kopalnie Wieczorek, Bobrek czy Janinę. Robię reportaże, a nasze górnicze historie będą coraz bardziej cenne, gdy górnictwo odejdzie już w przeszłość – dodaje.

Jak opowiada, w ciągu trzech miesięcy pięć razy był na kopalni Sośnica. – Zjechałem pod ziemię, ale tam było za ciemno, więc robiłem zdjęcia przy szoli, na powierzchni. Górnicy byli zmęczeni po szychcie, chciałem pokazać, jak wiele trudu ich to kosztuje - mówi.

Daniel zdobył również trzecie miejsce za fotoreportaż „Enklawa”, opowiadający o społeczności Romów z zabrzańskiej ulicy Buchenwaldczyków. Otrzymał także wyróżnienie za pracę „Dym” - zapis chwil utrwalonych w Domu Opieki Społecznej.

W gronie wyróżnionych znalazł się również Jan Czypionka, autor fotoreportażu „Zawsze Lipiny”. Jan to wieloletni dziennikarz i fotoreporter związany z górniczym środowiskiem prasowym, w tym z „Trybuną Górniczą”, emerytowany pracownik Polskiej Grupy Górniczej. Od lat z aparatem wraca do ukochanych Lipin, dokumentując ich mieszkańców, codzienność i niepowtarzalny klimat tej śląskiej dzielnicy. Jan Czypionka jest autorem licznych wystaw fotograficznych, a jego zdjęcia wielokrotnie prezentowały życie górniczych społeczności i przemysłowy krajobraz Górnego Śląska.