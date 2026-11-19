Południowy Koncern Energetyczny reaktywuje akcję „Zabierz smyka do górnika” i ponownie zaprasza najmłodszych do odwiedzenia sztolni w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Południowy Koncern Energetyczny reaktywuje akcję „Zabierz smyka do górnika” i ponownie zaprasza najmłodszych do odwiedzenia sztolni w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Barbórka coraz bliżej, a to doskonała okazja, by najmłodsi mogli poznać górniczy świat z bliska! - informuje Południowy Koncern Energetyczny.

Reaktywujemy akcję „Zabierz smyka do górnika” i ponownie zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do odwiedzenia naszej sztolni w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu - czytamy w komunikacie.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć górnicze maszyny i urządzenia, dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca pod ziemią, a także poznać tradycje i zwyczaje górnicze - bo o górnictwie najlepiej opowiadać tam, gdzie można poczuć jego atmosferę.

Zgłoszenia grup przyjmowane są pod numerem: 32 627 06 73.Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji.