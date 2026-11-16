Po szychcie

Podziemna akcja „Szychta dla życia”. Oddaj krew w kopalni

24 listopada w Kopalni Guido w Zabrzu odbędzie się podziemna zbiórka krwi. Chętni do udziału w akcji mogą się już zapisywać. 

Robert Passia

Robert Passia

16 listopada 2026, 11:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Bęben/ARC

320 metrów pod ziemią będzie można oddać krew.

fot: Andrzej Bęben/ARC

24 listopada w Kopalni Guido w Zabrzu odbędzie się podziemna zbiórka krwi. Chętni do udziału w akcji mogą się już zapisywać. 

Górnictwo i krwiodawstwo mają wiele wspólnego. Już od dawna przy kopalniach działają kluby Honorowych Dawców Krwi, a sami górnicy wielokrotnie pokazywali, że pomaganie innym nie jest im obce. Akcja „Szychta dla życia” ma być nawiązaniem do tej tradycji.

Akcja honorowego krwiodawstwa na poziomie 320 metrów pod ziemią ma szansę zapisać się jako najgłębiej zlokalizowana zbiórka krwi w Polsce, a być może również na świecie – przekonują organizatorzy.

Chętni krwiodawcy mogą już zgłosić swój udział w akcji. Apel kierowany jest do osób, które przynajmniej raz oddały honorowo krew w ostatnich miesiącach. Rejestracja odbywa się TUTAJ. Jak informują organizatorzy, udział w akcji może zająć więcej czasu niż typowe oddanie krwi.

Zarezerwuj więcej czasu niż na standardową wizytę w punkcie krwiodawstwa czy podczas akcji w krwiobusie. Zjazd 320 metrów pod ziemię i powrót na powierzchnię sprawią, że wizyta potrwa dłużej, lecz z pewnością będzie niezapomnianym przeżyciem! – pisze Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zainteresowani udziałem w akcji, powinni też zarejestrować się do zjazdu na poziom 320. Można to zrobić TUTAJ.

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