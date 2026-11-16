Black Metal w Muzeum Hutnictwa. I nie chodzi o ciężką muzykę

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaprasza na nową wystawę czasową „Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”, poświęconą początkom produkcji i obróbki żelaza. Ekspozycję będzie można oglądać od 26 listopada 2026 r. do 4 kwietnia 2027 r., a jej wernisaż odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaprasza na nową wystawę czasową „Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”, poświęconą początkom produkcji i obróbki żelaza. Ekspozycję będzie można oglądać od 26 listopada 2026 r. do 4 kwietnia 2027 r., a jej wernisaż odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00.

Choć tytuł może kojarzyć się z muzyką, to – jak wskazują w Muzeum Hutnictwa - wystawa odwołuje się do starszego znaczenia określenia „czarna metalurgia”. W wielu językach europejskich tak nazywa się hutnictwo oraz obróbkę żelaza i jego stopów — jej wczesnośredniowiecznym dziejom poświęcono chorzowską ekspozycję.

Ogień, ruda i kowalski młot

Wystawa pokazuje dwa ściśle powiązane rzemiosła: hutnictwo i kowalstwo. Hutnicy uzyskiwali z rud metale żelazne przeznaczone do dalszej obróbki, a kowale przekształcali ten materiał w narzędzia, elementy wyposażenia i broń.

- Zwiedzający zobaczą rekonstrukcje obu warsztatów z piecami, paleniskami, narzędziami, surowcami i paliwem typowymi dla wczesnośredniowiecznej Europy. Poznają również stopy żelaza wówczas używane oraz formy półproduktów, które były powszechnym przedmiotem wymiany – informują w Muzeum Hutnictwa.

Broń i techniki kucia

Jedną z atrakcji będą rekonstrukcje i repliki broni zaczepnej: mieczy, grotów włóczni, żeleźców toporów oraz głowni noży. Ich autorem jest dr Maciej Tomaszczyk — kowal z zamiłowania i współkurator wystawy.

Ekspozycja pozwala także prześledzić kolejne etapy pracy z metalem: od kucia po wykańczanie metalowych elementów uzbrojenia. To opowieść nie tylko o broni, lecz przede wszystkim o wiedzy technicznej, doświadczeniu rzemieślników i codziennej pracy ludzi, którzy opanowywali ogień oraz żelazo.

