Po szychcie

Black Metal w Muzeum Hutnictwa. I nie chodzi o ciężką muzykę

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaprasza na nową wystawę czasową „Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”, poświęconą początkom produkcji i obróbki żelaza. Ekspozycję będzie można oglądać od 26 listopada 2026 r. do 4 kwietnia 2027 r., a jej wernisaż odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

16 listopada 2026, 13:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Aleksander Winter

Wystawa „Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne” poświęcona jest kowalstwu we wczesnośredniowiecznej Europie

fot: Aleksander Winter

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaprasza na nową wystawę czasową „Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”, poświęconą początkom produkcji i obróbki żelaza. Ekspozycję będzie można oglądać od 26 listopada 2026 r. do 4 kwietnia 2027 r., a jej wernisaż odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00.

Choć tytuł może kojarzyć się z muzyką, to – jak wskazują w Muzeum Hutnictwa - wystawa odwołuje się do starszego znaczenia określenia „czarna metalurgia”. W wielu językach europejskich tak nazywa się hutnictwo oraz obróbkę żelaza i jego stopów — jej wczesnośredniowiecznym dziejom poświęcono chorzowską ekspozycję.

Ogień, ruda i kowalski młot

Wystawa pokazuje dwa ściśle powiązane rzemiosła: hutnictwo i kowalstwo. Hutnicy uzyskiwali z rud metale żelazne przeznaczone do dalszej obróbki, a kowale przekształcali ten materiał w narzędzia, elementy wyposażenia i broń.

- Zwiedzający zobaczą rekonstrukcje obu warsztatów z piecami, paleniskami, narzędziami, surowcami i paliwem typowymi dla wczesnośredniowiecznej Europy. Poznają również stopy żelaza wówczas używane oraz formy półproduktów, które były powszechnym przedmiotem wymiany – informują w Muzeum Hutnictwa.

Broń i techniki kucia

Jedną z atrakcji będą rekonstrukcje i repliki broni zaczepnej: mieczy, grotów włóczni, żeleźców toporów oraz głowni noży. Ich autorem jest dr Maciej Tomaszczyk — kowal z zamiłowania i współkurator wystawy.

Ekspozycja pozwala także prześledzić kolejne etapy pracy z metalem: od kucia po wykańczanie metalowych elementów uzbrojenia. To opowieść nie tylko o broni, lecz przede wszystkim o wiedzy technicznej, doświadczeniu rzemieślników i codziennej pracy ludzi, którzy opanowywali ogień oraz żelazo.
 

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