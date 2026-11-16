Sylwester w domu, hotelu, a może na stoku

Domówka w gronie przyjaciół, wyjazd we dwoje czy powitanie Nowego Roku na nartach? Jeśli chcesz zamienić przygotowania i sprzątanie na wypoczynek w górach, poznaj propozycje Hotelu NAT*** Wisła: „Pobyt sylwestrowy 2026/2027 w Wiśle” oraz „Narciarski Sylwester 2026/2027 w Wiśle”.

Domówka w gronie przyjaciół, wyjazd we dwoje czy powitanie Nowego Roku na nartach? Jeśli chcesz zamienić przygotowania i sprzątanie na wypoczynek w górach, poznaj propozycje Hotelu NAT*** Wisła: „Pobyt sylwestrowy 2026/2027 w Wiśle” oraz „Narciarski Sylwester 2026/2027 w Wiśle”.

Zamiast przygotowań - górski odpoczynek

Sylwester w domu ma swój urok, ale oznacza też zakupy, układanie menu i troskę o gości. A gdyby na zakończenie roku pozwolić sobie na zmianę otoczenia i po prostu pobyć razem?

Hotel NAT*** Wisła znajduje się w Wiśle Malince, nad potokiem Malinka, tuż przy stoku Cieńkowa - to lokalizacja, która pozwala połączyć hotelowy wypoczynek z zimową aktywnością. Bliskość stoku docenią szczególnie osoby, które wolą spędzać urlop na śniegu niż na dojazdach do wyciągu.

Sylwester w hotelu

Oferta „Pobyt sylwestrowy 2026/2027 w Wiśle” to propozycja dla tych, którzy chcą zakończyć rok w górskim otoczeniu, korzystając z pobytu z pełnym wyżywieniem. Pakiet obejmuje trzy noce i świadczenia rozpoczynające się kolacją w dniu przyjazdu, a kończące śniadaniem w dniu wyjazdu.

W ramach pobytu Goście mogą liczyć na pełne wyżywienie oraz sylwestrową atmosferę w hotelu. Po zimowym dniu można dodatkowo skorzystać z hotelowej strefy relaksu, obejmującej saunę, infrared i jacuzzi; usługi te są płatne osobno. Dla najmłodszych gości hotel przygotował także strefę zabaw, a na miejscu można wykupić specjalną dietę.

Szczegóły i dostępność pobytu warto sprawdzić w ofercie sylwestrowej Hotelu NAT*** Wisła .

Narciarski Sylwester

Dla osób, które najchętniej spędzają zimowy urlop aktywnie, przygotowano „Narciarski Sylwester 2026/2027 w Wiśle”. Pakiet obejmuje trzy noclegi – od 30 grudnia 2026 do 3 stycznia 2027 roku. To propozycja skierowana do miłośników białego szaleństwa, którzy chcą połączyć sylwestrowy wyjazd z codziennym korzystaniem ze Stoku Narciarskiego Cieńków.

Położenie hotelu bezpośrednio przy stoku sprawia, że jest to oferta warta uwagi zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów. Zamiast wybierać między wyjazdem sylwestrowym a narciarskim, można połączyć oba pomysły: aktywnie spędzić dni na śniegu, a wieczorami odpoczywać w hotelowej atmosferze.

Przed rezerwacją warto sprawdzić szczegółowy zakres świadczeń, dostępność terminów oraz warunki dotyczące dzieci i dodatkowych usług w ofercie „Narciarski Sylwester 2026/2027 w Wiśle” .

Na stok bez noclegu

Jeśli nocleg w hotelu nie wchodzi w Twoje plany, a mimo to marzy Ci się sylwestrowe szusowanie, możesz spędzić Sylwestra na stoku bez noclegu. Wystarczy przyjechać do Stacji Narciarskiej Cieńków na jeden dzień lub wieczór, korzystać ze stoku i powitać Nowy Rok w górskiej atmosferze. Przed wyjazdem warto sprawdzić godziny działania wyciągów, aktualne ceny biletów oraz warunki pogodowe i śniegowe, aby dopasować plan do własnych potrzeb.

Wisła - więcej niż narty

Górski wyjazd nie musi ograniczać się do szusowania: Wisła i beskidzkie otoczenie hotelu sprzyjają także wypoczynkowi oraz pieszym wędrówkom, a wśród pobliskich propozycji polecana jest m.in. Pętla Cieńkowska. Zimą plan spaceru warto dopasować do pogody, stanu szlaków i długości dnia.

Wybierz więc swój sposób na zakończenie roku: spokojny pobyt z wyżywieniem czy aktywny urlop przy stoku. Zajrzyj do obu ofert, zapytaj o wolne pokoje i zaplanuj Sylwestra po swojemu.

Kontakt i rezerwacje