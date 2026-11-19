Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zaprasza górników i energetyków wraz z rodzinami, komisje zakładowe oraz poczty sztandarowe na XXXVI Pielgrzymkę Górników na Jasną Górę, która odbędzie się 22 listopada 2026 r.

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zaprasza górników i energetyków wraz z rodzinami, komisje zakładowe oraz poczty sztandarowe na XXXVI Pielgrzymkę Górników na Jasną Górę, która odbędzie się 22 listopada 2026 r.

To coroczne spotkanie, organizowane przed Barbórką, łączy modlitwę za bezpieczeństwo pracy, rodziny górnicze i przyszłość branży z podziękowaniem za całoroczny trud. Jest również okazją do podtrzymywania górniczych tradycji i umacniania więzi środowiska - czytamy w zaproszeniu.

Zbiórkę uczestników zaplanowano w godz. 9.30–10.00 przy kościele św. Barbary w Częstochowie. W programie znajdą się uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi, złożenie kwiatów przy pomniku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Droga Krzyżowa oraz Msza św. o godz. 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai.

Spotkanie zakończy zawierzenie braci górniczej i ich rodzin Matce Bożej. Pielgrzymom towarzyszyć będzie Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” im. Józefa Słodczyka.