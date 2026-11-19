Mieszkańcy najbardziej dotkniętych smogiem polskich miast w 2025 r. oddychali zanieczyszczonym powietrzem przez 3-4 miesiące - podał Polski Alarm Smogowy. Najwięcej dni z przekroczeniem norm odnotowano w Krotoszynie, Żywcu, Nowej Rudzie i Częstochowie.

Mieszkańcy najbardziej dotkniętych smogiem polskich miast w 2025 r. oddychali zanieczyszczonym powietrzem przez 3-4 miesiące - podał Polski Alarm Smogowy. Najwięcej dni z przekroczeniem norm odnotowano w Krotoszynie, Żywcu, Nowej Rudzie i Częstochowie.

Jak wskazuje przeprowadzona przez Polski Alarm Smogowy (PAS) analiza pomiarów jakości powietrza, 2025 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano pogorszenie. Od 2023 roku wzrosła liczba obszarów z przekroczeniem średniorocznych norm dla pyłu PM2,5. Jak wyjaśniono w publikacji, pył PM2,5 to drobne cząstki zanieczyszczeń powietrza przenikające przez pęcherzyki płucne do krwi i wszystkich organów ciała.

Smog nie odpuszcza

Według informacji wzrosła także liczba obszarów, gdzie przekroczono normy stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu. Przedstawiciele PAS zwrócili uwagę, że według norm jakości powietrza, które zaczną obowiązywać od 2030 r., dni z dobowym stężeniem pyłu PM2,5 przekraczającym 25 mikrogramów na m sześc. nie powinno być więcej niż 18 w roku.

Tymczasem w siedmiu najbardziej zanieczyszczonych PM2,5 polskich miastach takich dni było w ubiegłym roku ponad 90. Najgorszy wynik zarejestrowano w Krotoszynie - tam było 136 dni ze stężeniem PM2,5 powyżej 25 mikrogramów na m sześc. W Częstochowie takich dni było 120, a w Żywcu - 119.

Polski Alarm Smogowy przekazał, że na 108 lokalizacji, w których mierzono stężenie PM2,5, tylko w siedmiu liczba dni smogowych była niższa od dopuszczalnej. Wśród miejscowości o najczystszym powietrzu przeważają te położone na wybrzeżu i w pasie nadmorskim: Szczecinek, Świnoujście, Bytów, Kołobrzeg i Koszalin.

W przypadku pyłu PM10 najwięcej dni smogowych zarejestrowano w ubiegłym roku w Nowej Rudzie (104), Żywcu (78) i Krotoszynie (68). W czołówce po raz kolejny pojawiły się także: Sucha Beskidzka, Nowy Targ i Nowy Sącz. Cytowany w publikacji rzecznik PAS Piotr Siergiej zwrócił uwagę, że pod względem stężenia PM10 miasta wojewódzkie są w znacznie lepszej sytuacji niż miejscowości powiatowe.

Upada mit o czystym powietrzu w miasteczkach i wsiach

Jak podał, na liście "smogowych rekordzistów" Kraków znajduje się na 23. pozycji, a Warszawa - na 40.

"Upada mit o czystym powietrzu w miasteczkach i wsiach. Pomiary pokazują, że to tam mamy ogniska zimowego smogu, którego źródłem są stare domowe kotły na węgiel i drewno" - dodał.

Jak podano, 84 proc. emisji pyłu PM2,5 pochodzi ze spalania węgla i drewna w domowych kotłach i piecach.

"Bez skutecznego programu wspierającego obywateli w wymianie kotłów i ociepleniu domów proces poprawy jakości powietrza może przeciągnąć się na kolejne dekady, narażając dziesiątki tysięcy ludzi na utratę zdrowia i życia" - podkreśliła organizacja w publikacji.

Polski Alarm Smogowy to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Jej celem - jak podaje - jest "doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce".