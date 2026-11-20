W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i obiektami, które spadły na terytorium Polski, opóźnione były 34 pociągi i cztery samoloty - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej w Przemyślu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i obiektami, które spadły na terytorium Polski, opóźnione były 34 pociągi i cztery samoloty - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej w Przemyślu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną podczas jednego z większych ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Nikt w Polsce nie ucierpiał

- W wyniku tych zdarzeń opóźnione były 34 pociągi w Polsce, w tym 10 dalekobieżnych PKP Intercity, w sumie 913 minut opóźnienia polskich pociągów, ze względu na wydarzenia związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę - doprecyzował.

Jak dodał, średnia suma opóźnień czterech samolotów wyniosła 35 minut. Minister infrastruktury powiedział także, że kontrolerzy ruchu lotniczego z wieży w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka zostali ewakuowani do tymczasowego miejsca schronienia po raz pierwszy w historii.

- Dotychczas zdarzyło się to tylko w Lublinie - dwa razy. Natomiast w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka miało to miejsce po raz pierwszy, ze względu na alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale także informacje z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - wyjaśnił.

Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo

Klimczak zaznaczył, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo i "jest bardzo wdzięczny dyżurnemu ruchu w Rudnikach nad Sanem, który o godz. 6.48 natychmiast poinformował o usłyszanym wybuchu, który mógł wskazywać na incydent".

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb.

Pierwsze komunikaty podawały informacje o upadku nieznanego obiektu powietrznego, który płonął, pod Chmielkiem w powiecie biłgorajskim. Teren zabezpieczono. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej.

Czasowo ewakuowano wieżę kontroli lotów lotniska Rzeszów-Jesionka. W przestrzeni powietrznej operowały samoloty wojskowe RP. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze z uwagi na konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Wstrzymano także ruch kolejowy na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia na linii nr 68, a do godz. 7.33, wstrzymany był ruch kolejowy w całym województwie podkarpackim.