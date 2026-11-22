Podczas Sektorowego Forum Rynku Pracy w Mysłowicach dyskutowano o transformacji regionu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przypomniała, jak ponad 10 lat temu wykorzystano mechanizmy osłonowe dla pracowników kopalń.

Podczas Sektorowego Forum Rynku Pracy w Mysłowicach dyskutowano o transformacji regionu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przypomniała, jak ponad 10 lat temu wykorzystano mechanizmy osłonowe dla pracowników kopalń.

Forum, zorganizowane przez PZZ „Kadra”, zgromadziło przedstawicieli strony społecznej, pracodawców, samorządów i instytucji rynku pracy. W trakcie wydarzenia przedstawiono doświadczenia i dorobek SRK podczas panelu „Perspektywa spółek górniczych z województwa śląskiego - kadry, programy osłonowe, relacje z rynkiem pracy” - informuje SRK.

- Mechanizmy osłonowe wykorzystano w 2015 roku, kiedy do SRK wraz z kopalniami przechodzili pracownicy. Wśród dostępnych rozwiązań znalazły się urlopy górnicze, urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne, czyli tzw. JOP-y. Możemy wskazać dwie główne fale korzystania z tych instrumentów. Pierwsza przypadła na lata 2015-2018, kiedy zdecydowało się na nie blisko 10 tys. osób. To prawie 73 procent wszystkich uprawnionych w strukturach spółki. Druga fala to 2022 rok. Wówczas z osłon skorzystało kolejnych ponad 2 tys. pracowników - mówił Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy i kierownik Działu Komunikacji i Promocji.

Podkreślił również, że SRK angażowała się w projekty wspierające przebranżowienie górników, realizowane we współpracy z firmami z sektora OZE i branży szkoleniowej. Pierwszy program ruszył w 2022 roku i przygotowywał uczestników do pracy przy obsłudze turbin wiatrowych, a w latach 2023-2026, wspólnie z EDF Renewables Polska i firmą Vulcan, zrealizowano program „Wiatr - kopalnia możliwości”, z którego skorzystało 55 osób. W 2025 roku Spółka współpracowała także z Komag Energia przy szkoleniu z zakresu spawalnictwa wspierającego zieloną transformację przemysłu. Jak zaznaczył rzecznik SRK, największą barierą w zmianie zawodowej okazywały się często obawy samych górników przed wykonaniem pierwszego kroku w stronę zmiany.

W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Południowego Koncernu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej.

Forum odbyło się w ramach unijnego projektu "Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji". Celem inicjatywy jest wsparcie i usprawnienie zarządzania procesem sprawiedliwej transformacji w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz potencjału terenów poprzemysłowych.