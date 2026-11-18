Spółka TAURON Ciepło uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła w Wolbromiu. To kluczowy krok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, która ma zapewnić stabilne dostawy ciepła około 3 tys. mieszkańcom miasta.

Spółka TAURON Ciepło uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła w Wolbromiu. To kluczowy krok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, która ma zapewnić stabilne dostawy ciepła około 3 tys. mieszkańcom miasta.

Nowa instalacja kogeneracyjna o mocy około 4 MWt będzie wykorzystywać paliwo gazowe. Została zaprojektowana pod lokalne zapotrzebowanie na ciepło, a zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń i poprawić efektywność systemu ciepłowniczego.

Kolejny etap inwestycji

Uzyskanie pozwolenia na budowę zamyka jeden z najważniejszych etapów przygotowawczych projektu i otwiera drogę do kolejnych działań realizacyjnych. Według TAURON-u harmonogram inwestycji pozostaje aktualny, a uruchomienie dostaw ciepła z nowego źródła planowane jest na koniec 2027 roku.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 10 mln zł. Projekt powstał dzięki współpracy TAURON Ciepło z Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz władzami Wolbromia.

Współpraca lokalnych partnerów

– Pozwolenie na budowę otwiera bardzo ważny etap przygotowania tej inwestycji. Chcę szczególnie podkreślić bardzo dobrą, partnerską współpracę z władzami Wolbromia i lokalnym samorządem. Przy tego typu projektach dialog i zaangażowanie lokalnych partnerów mają ogromne znaczenie. Wspólnie tworzymy rozwiązanie odpowiadające na konkretne potrzeby mieszkańców: stabilne dostawy ciepła, nowoczesną infrastrukturę i ograniczenie emisji. Równie ważna jest dla nas bardzo dobra współpraca z Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową, z którą od początku rozwijamy ten projekt – mówi Ireneusz Perkowski, wiceprezes zarządu TAURON Ciepło.

Współpraca dotycząca inwestycji rozpoczęła się w 2025 roku od podpisania listu intencyjnego między TAURON Ciepło a Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. W styczniu 2026 roku spółki zawarły umowę dotyczącą budowy nowego systemu ciepłowniczego.

Korzyści dla mieszkańców

Nowe źródło ma obsłużyć około 3 tys. mieszkańców Wolbromia, zapewniając im stabilne i efektywne ogrzewanie. TAURON wskazuje, że wysoka sprawność kogeneracji może przełożyć się także na niższe koszty ogrzewania oraz poprawę jakości powietrza w mieście.

Inwestycja wpisuje się w Strategię Grupy TAURON, która zakłada odejście od produkcji ciepła z węgla do 2030 roku i osiągnięcie 100-procentowego udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych.