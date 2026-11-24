Strefy widzą możliwości w zakresie np. dostarczania energii odnawialnej, ale potrzebują wsparcia uczestników tego sektora. Prezes uczestniczył we wtorek w jednej z dyskusji drugiego dnia Polskiego Forum Zielonego Transportu, zorganizowanego w Warszawie przez stowarzyszenie Pro Silesia. Pytany o obecną współpracę przy transformacji energetycznej samorządów, odbiorców energii, przedsiębiorstw, w tym o to, czy widzi np. sens udziału w tzw. klastrach energii odpowiedział, że nie.

Przepisy niebawem wygasną

Żelazny nawiązał do przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, które wygasną 31 grudnia br., a więc m.in. po tej dacie strefy stracą przeciętnie 30-50 proc. swoich przychodów.

Podatnicy będący poza Polską Strefą Inwestycji utracą możliwość korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego uzyskanych na podstawie zezwoleń strefowych. Jak zaznaczył, po 31 grudnia br. strefy nadal będą współpracowały z inwestorami - w przypadku KSSE jest ich kilkaset - którzy mają swoje potrzeby energetyczne, także w obszarze energii odnawialnej.

Zastrzegł jednak, że strefy nie mają do tego odpowiednich regulacji prawnych: choć niedawna nowelizacja ustawy o wspieraniu nowych inwestycji de facto dała strefom możliwość bycia agregatorem popytu na energię odnawialną, dotąd faktycznie strefy niemal nic w tym obszarze nie robiły.

Problem luki przychodowej

Rafał Żelazny ocenił, że strefy, które borykają się dzisiaj z problemem luki przychodowej wynikającej ze zmiany przepisów, powinny szukać nowych źródeł przychodów, żeby tę lukę zasypać, a usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców w obszarze dostępu do taniej i zielonej energii powinny być jednymi z kluczowych elementów ich oferty.

- Potencjał jest ogromny, natomiast moim zdaniem kompetencyjnie i operacyjnie to nie działa w strefach. Takich usług nie ma, strefy się tym na tę chwilę nie zajęły i moim zdaniem wynika to głównie z braków kompetencyjnych w samych strefach. Mówię także o zarządach stref, nie mamy kompetencji od strony energetycznej - przyznał.

- Tutaj po prostu potrzebujemy mocnego wsparcia - zadeklarował prezes, zwracając się do przedstawicieli tego sektora na polskim rynku. - Strefy potrzebują waszego wsparcia w tym, żeby mogły zająć się dostarczaniem energii, także odnawialnej, dla rzeszy inwestorów strefowych, którzy na to czekają - podkreślił Żelazny.

Odnosząc się do pytania o klastry energetyczne zastrzegł, że być może ma złe doświadczenia, ale oprócz płacenia składek do klastrów, nie widzi większego efektu ich działalności - także wobec tego, że strefy nie wypełniają warunków ustawowych, czyli nie produkują energii odnawialnej i nie oddają jej do sieci. Ocenił, że w obecnym modelu udział stref w klastrach energii nie ma sensu.