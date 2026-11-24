2700 kilometrów odległości, ale bardzo podobne doświadczenia. Hiszpańską Asturię i Śląsk łączy górnicza historia oraz wyzwanie, jakim jest gospodarcze wykorzystanie terenów po zamkniętych kopalniach. O tym, jak przekuć przemysłowe dziedzictwo w nowe możliwości rozwoju, rozmawiali w Bytomiu przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń i grupy HUNOSA.

2700 kilometrów odległości, ale bardzo podobne doświadczenia. Hiszpańską Asturię i Śląsk łączy górnicza historia oraz wyzwanie, jakim jest gospodarcze wykorzystanie terenów po zamkniętych kopalniach. O tym, jak przekuć przemysłowe dziedzictwo w nowe możliwości rozwoju, rozmawiali w Bytomiu przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń i grupy HUNOSA.

SRK na spotkaniu reprezentowała wiceprezes ds. finansowych i ekonomicznych Anna Bińkowska. Przedstawiła gościom zakres i specyfikę działalności spółki oraz przykłady gotowych i realizowanych projektów służących ponownemu wykorzystaniu terenów i obiektów pogórniczych. Prezentacja stała się punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Goście z Asturii byli zainteresowani między innymi odwadnianiem kopalń oraz darowiznami, które SRK przekazuje na rzecz samorządów – informuje SRK.

- Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pozwala spółkom przekazywać tereny, budynki i budowle na rzecz gmin pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Mamy sporo przykładów takich działań. To są najczęściej miejsca, gdzie powstają baseny, muzea, przedszkola, żłobki, ale też ścieżki czy parkingi - tłumaczyła Anna Bińkowska, wiceprezes SRK.

Wizyta w Bytomiu była częścią trzydniowego pobytu na Śląsku hiszpańskiej delegacji. W jej skład weszli przedstawiciele HUNOSA Group oraz powiązanych z nią spółek SODECO i HUNOSA Empresas. Podobieństwa w działalności SRK i HUNOSA są wyraźne. Hiszpańska grupa przeszła drogę od przedsiębiorstwa wydobywczego do podmiotu zaangażowanego w projekty energetyczne, środowiskowe i gospodarcze. Ważną częścią jej działalności jest przygotowywanie terenów poprzemysłowych do nowych inwestycji.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń nabiera tempa. SRK w tym roku gościła już delegacje z Łotwy i Indii, a 19 listopada do grona partnerów dołączyli przedstawiciele Asturii. Spotkanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego było kolejną okazją do rozmów o wyzwaniach regionów węglowych, dzielenia się wiedzą i szukania wspólnych kierunków działania – podkreśla SRK.





