Ministerstwo Energii szykuje nowelizację ustawy o elektromobilności i chce ją powiązać z budową fabryki samochodów elektrycznych w województwie śląskim. W projekcie mają znaleźć się też przepisy ułatwiające budowę ładowarek w zabudowie wielorodzinnej oraz – być może – przepisy o oddawaniu energii z pojazdów do sieci.

Ministerstwo Energii szykuje nowelizację ustawy o elektromobilności i chce ją powiązać z budową fabryki samochodów elektrycznych w województwie śląskim. W projekcie mają znaleźć się też przepisy ułatwiające budowę ładowarek w zabudowie wielorodzinnej oraz – być może – przepisy o oddawaniu energii z pojazdów do sieci.

Zapowiedział to w poniedziałek wiceminister energii Piotr Masłowski podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu w Warszawie, zorganizowanego przez stowarzyszenie Pro Silesia.

- Lada moment chcemy wyjść z nowelizacją ustawy o elektromobilności, spinając ten proces z budową fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie w województwie śląskim i umieszczając tam też zmianę przepisów dot. budowania ładowarek w zabudowie wielorodzinnej - powiedział Masłowski.

Wiceminister odniósł się do zmian prawnych potrzebnych, aby wykorzystać możliwości związane z elektromobilnością na rzecz bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Polska odstaje od Europy. Potrzebny rynek wewnętrzny

Masłowski nawiązał do oczekiwania na umowę dotyczącą budowy polskiej fabryki samochodów elektrycznych przez ElectroMobility Poland. Jak zaznaczył, Polska odstaje od statystyk, w których co czwarte auto rejestrowane na terenie Unii Europejskiej jest elektryczne, a kolejne ponad 30 proc. ma napędy hybrydowe.

Ocenił, że przygotowywaniu wejścia przyszłego polskiego elektryka na rynki europejskie musi towarzyszyć budowa rynku wewnętrznego. Nie chodzi więc tylko o to, by w Polsce produkować elektryki, ale by w Polsce dało się nimi jeździć, ładować je i wykorzystywać ich potencjał energetyczny.

Samochód nie tylko do jazdy. Infrastruktura dual use

- Powinniśmy o samochodach elektrycznych mówić także jako o szansach i o infrastrukturze dual use, jak nie mutual use. Nie wszystkie samochody elektryczne, ale wyposażone w baterię dwukierunkową, mogą odbierać energię, ale mogą ją także oddawać. W sytuacji kryzysowej taki samochód może służyć, zasilając nasz dom. Może też zasilać urządzenia w terenie, gdzie nie ma dostępu do prądu - wymieniał wiceszef ME.

Masłowski zwrócił uwagę na rolę samochodów elektrycznych jako stabilizatora systemu elektroenergetycznego w Polsce. Jest ich obecnie w naszym kraju prawie 170 tys., łącznie z użytkowymi.

Podkreślił, że nie umożliwia tego dotąd polskie prawo. Samochody mogą dziś pobierać energię, ale formalnie nie mogą jej oddawać do sieci.

Ładowarki w blokach – duża luka

Kluczowym elementem nowelizacji ma być zmiana przepisów dotyczących budowania ładowarek w zabudowie wielorodzinnej.

- Jak mówimy o samochodzie elektrycznym i współpracy pomiędzy resortami, to jako Ministerstwo Energii chcemy wyjść z nowelizacją ustawy o elektromobilności lada moment, żeby spiąć ten proces z budową fabryki w woj. śląskim i tam na pewno pojawi się kwestia nowelizacji przepisów dotyczących budowania ładowarek w zabudowie wielorodzinnej, bo jest tu duża luka - powiedział Masłowski.

To jeden z największych hamulców rozwoju elektromobilności w Polsce. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych ładowanie w domu jest proste. Dla mieszkańców bloków – często wciąż jest barierą nie do przejścia.

V2G – decyzja w ciągu miesiąca

Wiceminister poinformował też o rozpoczęciu dyskusji z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi nt. gotowości do wprowadzenia do polskiego prawodawstwa możliwości oddawania przez pojazdy energii elektrycznej do sieci.

- Ta decyzja, myślę, że zapadnie w ciągu najbliższego miesiąca, czy w nowelizacji pojawi się także takie rozwiązanie. To nie jest takie proste, także ze względu na kwestie cyberbezpieczeństwa, wymaga to odpowiedzi na wiele pytań, ale będziemy próbowali to zrobić - zadeklarował wiceminister energii.

Jeśli przepisy o dwukierunkowym ładowaniu trafią do nowelizacji, będzie to przełom nie tylko dla kierowców, ale dla całego systemu energetycznego. Flota elektryków mogłaby wówczas działać jak rozproszony magazyn energii, oddający prąd do sieci w momentach szczytowego zapotrzebowania i pobierający go, gdy jest go w nadmiarze.

Na razie resort nie podał dokładnej daty publikacji projektu. Wiadomo jednak, że nowelizacja ma łączyć trzy wątki: przemysł, infrastrukturę ładowania i stabilizację systemu elektroenergetycznego.