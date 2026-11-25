W Jaworznie odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystywania górniczego dziedzictwa i nadawania mu nowych funkcji.

W Jaworznie odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystywania górniczego dziedzictwa i nadawania mu nowych funkcji.

W Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie odbyły się warsztaty dotyczące inwentaryzacji i oceny potencjału polskiego dziedzictwa górniczego.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących możliwości nadawania terenom pogórniczym nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i turystycznych – poinformował w mediach społecznościowych Urząd Miasta w Jaworznie.

W czasie warsztatów podawano przykłady wykorzystywania terenów poprzemysłowych w turystyce i działaniach społecznych. Poruszono też zagadnienia związane z dostępnością i bezpieczeństwem użytkowania takich terenów.

Zajęcia prowadzili eksperci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz jaworznickiej GEOsfery. Projekt został sfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa”