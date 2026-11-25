Nielegalne wydobycie i porzucanie odpadów. Rozmawiano o tym w OUG w Kielcach
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach spotkała się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
fot: Andrzej Bęben/ARC
W OUG w Kielcach omówiono działania na rzecz ochrony środowiska.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach spotkała się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
W spotkaniu wzięły udział dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Marzena Rabiasz i Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska Edyta Marcinkowska. Podsumowano dotychczasową współpracę oraz działania kontrolno-nadzorcze przeprowadzone w 2026 roku w zakładach górniczych. Dotyczyły one przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Ponadto poruszono kwestie przeciwdziałania wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji oraz zwalczania procederu porzucania odpadów w nielegalnych wyrobiskach górniczych – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.
Ustalono też zasady dalszej współpracy obu instytucji – przede wszystkim w sprawie wymiany informacji o interwencjach środowiskowych i wynikach kontroli w kopalniach.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji porozumienia z 14 grudnia 2022 roku zawartego pomiędzy prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.