Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach spotkała się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

W OUG w Kielcach omówiono działania na rzecz ochrony środowiska.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach spotkała się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

W spotkaniu wzięły udział dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Marzena Rabiasz i Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska Edyta Marcinkowska. Podsumowano dotychczasową współpracę oraz działania kontrolno-nadzorcze przeprowadzone w 2026 roku w zakładach górniczych. Dotyczyły one przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto poruszono kwestie przeciwdziałania wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji oraz zwalczania procederu porzucania odpadów w nielegalnych wyrobiskach górniczych – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

Ustalono też zasady dalszej współpracy obu instytucji – przede wszystkim w sprawie wymiany informacji o interwencjach środowiskowych i wynikach kontroli w kopalniach.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji porozumienia z 14 grudnia 2022 roku zawartego pomiędzy prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.