Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wyraził zgodę na udzielenie gwarancji korporacyjnej dla Sierra Gorda S.C.M. w ramach planowanej umowy kredytowej zawartej przez chilijską spółkę z międzynarodowym konsorcjum banków. To kolejny krok, który wzmocni stabilność finansową i umożliwi dalszy rozwój strategicznego aktywa Polskiej Miedzi. Chilijska kopalnia realizuje obecnie strategiczny program inwestycyjny zwiększający jej potencjał i parametry operacyjne. Nowa struktura finansowania projektu Sierra Gorda jest elementem realizacji założeń Strategii 2055+ w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonych inwestycji.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wyraził zgodę na udzielenie gwarancji korporacyjnej dla Sierra Gorda S.C.M. w ramach planowanej umowy kredytowej zawartej przez chilijską spółkę z międzynarodowym konsorcjum banków. To kolejny krok, który wzmocni stabilność finansową i umożliwi dalszy rozwój strategicznego aktywa Polskiej Miedzi. Chilijska kopalnia realizuje obecnie strategiczny program inwestycyjny zwiększający jej potencjał i parametry operacyjne. Nowa struktura finansowania projektu Sierra Gorda jest elementem realizacji założeń Strategii 2055+ w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonych inwestycji.

– Sierra Gorda to bez wątpienia perła w koronie Grupy KGHM w segmencie aktywów zagranicznych. Chilijska kopalnia realizuje obecnie projekty, które pozwolą lepiej wykorzystać jej potencjał, zwiększyć produkcję miedzi i poprawić efektywność kosztową. Jest to aktywo z bardzo dużym potencjałem, który chcemy wykorzystać, jak najlepiej kreując wartość dla Akcjonariuszy. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone głównie na refinansowanie zadłużenia na korzystniejszych warunkach oraz realizację budowy czwartej linii mielenia, której znaczenie rośnie w świetle eksploracji na obszarze Catabela Northeast. Widzimy potencjał złożowy mogący istotnie wydłużyć efektywny okres życia tej kopalni – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych.

Ponad 0,5 mld USD na rozwój

Umowa Sierra Gorda S.C.M. z grupą międzynarodowych instytucji finansowych obejmie dwa główne komponenty: refinansowania rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w kwocie 500 mln USD zaciągniętego w 2024 roku oraz nowego kredytu terminowego w wysokości 500 mln USD. Udzielone finansowanie pozwoli na refinansowanie obecnych zobowiązań na korzystnych warunkach, równocześnie zapewniając dodatkowe środki na dalsze działania inwestycyjne, w tym budowę czwartej linii mielenia.

KGHM, jako właściciel 55 proc. udziałów w Sierra Gorda, udzieli gwarancji korporacyjnej do kwoty 550 mln USD. Liderami w ramach transakcji są ING Capital LLC, J.P. Morgan Chase Bank, N.A. oraz The Bank of Nova Scotia (wraz ze Scotiabank Chile), a swoje zaangażowanie potwierdziło także kilkanaście instytucji bankowych z całego świata.

– W ramach Strategii 2055+ konsekwentnie koncentrujemy się na zwiększaniu efektywności inwestycji oraz optymalnym wykorzystaniu źródeł finansowania w całej Grupie Kapitałowej. Transakcja wzmocni pozycję finansową Sierra Gorda i zapewni większą elastyczność w realizacji jej ambitnych planów rozwojowych. Jednocześnie jej skala i warunki potwierdzają strategiczne znaczenie Sierra Gorda dla KGHM oraz zaufanie globalnych instytucji finansowych do naszej Grupy i jej perspektyw rozwojowych – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. finansowych.

Kluczowe aktywo zagraniczne KGHM

Sierra Gorda jest kluczowym aktywem zagranicznym KGHM. Kopalnia regularnie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe i zapewnia Grupie dostęp do zasobów miedzi w jednym z najważniejszych regionów górniczych na świecie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku na Grupę KGHM przypadło 457 mln USD z tytułu spłaty odsetek od pożyczki właścicielskiej, wobec 209 mln USD w analogicznym okresie 2025 roku.

KGHM wspólnie z South32 Ltd. prowadzi obecnie inwestycję w czwartą linię mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Projekt ma docelowo zwiększyć potencjał produkcyjny jednego z kluczowych aktywów zagranicznych Grupy i podnieść moce przerobowe zakładu z około 48 mln ton rudy rocznie do około 60 mln ton. To jeden z najważniejszych projektów KGHM poza Polską, wspierający długoterminowy wzrost produkcji miedzi oraz pozycję Grupy na globalnym rynku metali nieżelaznych. Inwestycja wpisuje się także w długoterminową strategię budowania wartości Sierra Gorda, której perspektywy wzmacnia potencjał wydłużenia funkcjonowania kopalni dzięki obecnie eksplorowanemu obszarowi Catabela Northeast.

Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia miedzi położona na pustyni Atakama w regionie Antofagasta w północnym Chile, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Projekt działa jako wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A., posiadającej 55 proc. udziałów, oraz australijskiej grupy górniczej South32 Ltd. (45%). Kopalnia wykorzystuje m.in. wodę morską dostarczaną rurociągiem z regionu Mejillones oraz nowoczesną infrastrukturę przeróbczą. Jest także zasilana energią elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.