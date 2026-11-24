Jak poinformował portal Mining.com, stan Nowa Południowa Walia w Australii przyjął ustawę zezwalającą na rozbudowę dużej kopalni węgla, mimo że sąd najwyższy kraju w ubiegłym miesiącu uznał zgodę na zwiększenie produkcji za nieważną. Ustawa była ostatnią, która przeszła przez parlament stanowy przed wyborami w marcu - poinformował rząd w oświadczeniu.

Taka decyzja stanowych władz pozwoli MACH Energy Australia Pty Ltd wydobywać do 16,5 miliona ton węgla rocznie z kopalni Mount Pleasant do 2032 roku. Warunkiem jest podpisanie przez firmę umowy gwarantującej miejsca pracy. MACH Energy poinformował, że bez uchwalenia ustawy w sobotę byłby zmuszony zwolnić nawet 400 pracowników Mount Pleasant. – pisze Mining.com.



Sąd Najwyższy Australii orzekł w październiku, że władze są zobowiązane do uznania wszystkich emisji gazów cieplarnianych - w tym tzw. emisji Scope 3 związanych ze spalaniem paliwa przez użytkowników końcowych - "za zminimalizowane w jak największym stopniu”.