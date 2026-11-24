Haldex kiedyś był firmą zaplecza górniczego, ale dziś jest już czymś większym. Jakie nowe projekty Haldexu mogą stać się waszą wizytówką w najbliższych latach?



Podstawowym profilem firmy Haldex jest przetwarzanie odpadów górniczych. Naszym celem jest stopniowe wdrażanie nowych projektów na bazie nabytych umiejętności i doświadczeń. Doskonalimy swoją działalność poprzez rozwijanie zakładu Panewniki, który uzyskał koncesję na przetwarzanie odpadu do roku 2034. Rozważamy pomysł wejścia w podobną instalację przy hałdach gromadzących odpad górniczy. Myślę tutaj o hałdzie CSOG, gdzie wchodzimy z dwoma potencjalnymi projektami. Pierwszy oparty jest na separatorach XRT, drugi na cyklonach cieczy ciężkiej. Tego typu instalacja pozwoli na przygotowanie dedykowanego produktu dla przemysłu cementowego i budownictwa. Mimo podtrzymania podstawowej działalności, rozwijamy umiejętności w zakresie dystrybucji biomasy oraz świadczenia usług tworzenia mieszanek energetycznych.

W waszym przypadku przemysł łączy się z obiegiem zamkniętym?

Dokładnie tak. Jesteśmy nieodzownym ogniwem obiegu zamkniętego, ponieważ odbieramy odpad górniczy i przetwarzając go uzyskujemy produkt w postaci węgla i kruszywa, które możemy w sposób bezpośredni dedykować odbiorcy. Wiadomo, że węgiel to energetyka i odbiorcy indywidualni, natomiast kruszywo w odpowiednim sortymencie jest przeznaczone dla przemysłu cementowego, drogownictwa oraz budownictwa. Wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa zmierzamy do przeprowadzenia badań dotyczących zastosowania odwęglonego łupka w mieszankach kruszyw wykorzystywanych do zasypywania szybów.

To, co robicie wyróżnia Haldex spośród innych przedsiębiorstw tej branży?



Wyróżnia nas kilka istotnych rzeczy. Jesteśmy na Śląsku, wśród prowadzonej działalności górniczej. Naszym atutem jest przede wszystkim to, że jesteśmy firmą z ponad 65-letnim doświadczeniem w odbiorze i przetwarzaniu odpadów, posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną załogę oraz własną wypracowaną technologię. Ponadto jesteśmy wpisani we współpracę z górnictwem i terenami poprzemysłowymi na długie lata, ponieważ odpad pozyskujemy nie tylko z kopalń, ale również uprzednio utworzonych przez nie hałd. Przetwarzany odpad z hałd górniczych przyczynia się bezpośrednio do ich rekultywacji. Taka działalność pozwala na tworzenie nowych terenów zielonych, które w przyszłości mogą zostać zagospodarowane między innymi na cele rekreacyjne czy sportowe.

Czy wasza działalność oznacza, że Haldex w przyszłości będzie odstępować od pracy na rzecz górnictwa i zwracać się w kierunku innych obszarów?

Firma Haldex część swoich zadań wiąże z odbieraniem i przetwarzaniem odpadu górniczego, jak również z przygotowaniem terenów pogórniczych pod rekultywację – techniczną i biologiczną, w zależności od potrzeb. Przykładem jest zbudowana na terenach poprzemysłowych nasza farma fotowoltaiczna. Poza produkcją kruszyw i węgla idziemy w obszary dystrybucji biomasy, świadczenia usług tworzenia mieszanek energetycznych, usług obsługi warsztatów energo-mechanicznych i hydraulicznych oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych.