Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 roku wyniosło 9405,19 złotych brutto. Tym samym było nominalnie wyższe o 1,5% niż we wrześniu br. i o 6,1% wyższe w porównaniu z październikiem 2025 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji górnictwo i wydobywanie w październiku 2026 roku wyniosło 13 365 zł.

GUS tłumaczy, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W październiku 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymywało się na zbliżonym poziomie jak we wrześniu br., natomiast w porównaniu z październikiem 2025 r. było o 0,7% niższe i wyniosło 6,4 mln etatów. Według wyliczeń GUS, zatrudnienie w sekcji górnictwo i wydobywanie spadło w październiku o 9,8% rok do roku.