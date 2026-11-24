Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, spółki górnicze i energetyczne będą wspólnie opracowywać rekomendacje dotyczące długofalowego zabezpieczenia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny - poinformował w poniedziałek resort energii. W tym celu powołano specjalny zespół.

Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, spółki górnicze i energetyczne będą wspólnie opracowywać rekomendacje dotyczące długofalowego zabezpieczenia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny - poinformował w poniedziałek resort energii. W tym celu powołano specjalny zespół.

Jak przekazało ministerstwo, w skład zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Szeroki skład zespołu

Uczestniczyć w jego pracach będą również przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych: Enei, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Lubelskiego Węgla Bogdanka, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE, Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego oraz Tauronu.

Według resortu szeroki skład zespołu ma umożliwić uwzględnienie zarówno perspektywy producentów węgla, jak i przedsiębiorstw wykorzystujących ten surowiec do wytwarzania energii elektrycznej. Ma także ułatwić wymianę informacji między podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy łańcucha dostaw - od wydobycia, przez transport, po odbiór i wykorzystanie surowca.

Cytowany w komunikacie minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne wymaga współpracy administracji i przedsiębiorstw oraz bieżącego rozpoznawania zagrożeń, zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej.

"Zależy nam na tym, aby decyzje dotyczące sektora uwzględniały zarówno potrzeby górnictwa, jak i bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu energetycznego" - powiedział.

W pracach zespołu będą mogli uczestniczyć także zapraszani eksperci, przedstawiciele administracji publicznej, środowiska naukowego oraz organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.