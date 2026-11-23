Rząd Indonezji opracowuje plan, zgodnie z którym 70 proc. zysków z działalności firm górniczych będzie trafiać do państwa – poinformował tamtejszy minister energetyki.

Rząd Indonezji opracowuje plan, zgodnie z którym 70 proc. zysków z działalności firm górniczych będzie trafiać do państwa – poinformował tamtejszy minister energetyki.

Jak przypomina Reuters, prezydent Indonezji Prabowo Subianto stwierdził niedawno, że państwo powinno zapewnić sobie „co najmniej 70 proc. korzyści ze wszystkich pozwoleń na wydobycie”. Taka zapowiedź wywołała niepokój wśród przedstawicieli branży górniczej.

Minister energetyki Bahlil Lahadalia poinformował 23 listopada, że zyski miałyby trafiać do państwa w formie kapitału własnego lub przychodów. Zapewnił przy tym, że rząd będzie honorował istniejące umowy, a zmiany będą stosowane w tych zawieranych w przyszłości.

Jak pisze Reuters, górnicy domagają się wyjaśnienia, w jaki sposób będzie obliczana wartość 70 proc. Indonezyjskie stowarzyszenie pracowników tej branży stwierdziło, że państwo zapewniło sobie już korzyści, które znacznie przewyższają zyski firm górniczych.

Indonezja jest największym na świecie eksporterem węgla energetycznego, niklu i cyny, a także znaczącym eksporterem miedzi.