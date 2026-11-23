Przyznanie tytułu Symbol Skutecznego Zarządzania 2026 jest potwierdzeniem znaczenia tego kierunku działania i kolejnym impulsem do konsekwentnego rozwijania działań, dzięki którym pogórniczy majątek staje się zasobem służącym budowaniu przyszłości regionu.

- Skuteczne zarządzanie majątkiem, racjonalizacja kosztów oraz współpraca z samorządami i biznesem pozwalają łączyć realizację ustawowych zadań Spółki z działaniami na rzecz przyszłości regionów pogórniczych - powiedział Jarosław Wieszołek odbierając nagrodę.

Przyznanie tytułu Symbol Skutecznego Zarządzania 2026 jest potwierdzeniem znaczenia tego kierunku działania i kolejnym impulsem do konsekwentnego rozwijania działań, dzięki którym pogórniczy majątek staje się zasobem służącym budowaniu przyszłości regionu.

Symbol Skutecznego Zarządzania 2026 – to nagroda dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Odebrał ją podczas uroczystej Gali Symbol 2026 20 bm. prezes SRK, Jarosław Wieszołek. To wyraz uznania dla skuteczności podejmowanych działań. Spółka odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji, odpowiedzialnie zarządzając pogórniczym majątkiem i otwierając nowe możliwości jego wykorzystania.

SRK realizuje złożone zadania związane z restrukturyzacją sektora górniczego, bezpieczeństwem publicznym, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz gospodarowaniem majątkiem pogórniczym. Jednocześnie konsekwentnie rozwija nowe podejście do zarządzania nieruchomościami, które po zakończeniu działalności wydobywczej mogą ponownie służyć gospodarce i mieszkańcom.

- Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję kapitule za to wyróżnienie, ale to wyróżnienie należy się przede wszystkim zespołowi Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Z tym zespołem udowodniliśmy, w ciągu ostatnich dwóch lat, że brownfield to nie problem, że hałda to nie problem, a każda nieruchomość pogórnicza może być ofertą - powiedział podczas odbierania nagrody Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera aktywne wykorzystanie potencjału terenów pogórniczych. Darowizny na rzecz samorządów, sprzedaż nieruchomości inwestorom oraz współpraca z partnerami gospodarczymi pozwalają uruchamiać kolejne przedsięwzięcia. Dawne obszary przemysłowe zyskują nowe funkcje, stając się przestrzenią dla inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury publicznej i tworzenia miejsc pracy. To praktyczny wymiar transformacji, w której SRK pełni rolę nie tylko podmiotu odpowiedzialnego za procesy restrukturyzacyjne, ale również aktywnego uczestnika przemian gospodarczych.

Skuteczne zarządzanie majątkiem, racjonalizacja kosztów oraz współpraca z samorządami i biznesem pozwalają łączyć realizację ustawowych zadań Spółki z działaniami na rzecz przyszłości regionów pogórniczych. Przyznanie tytułu Symbol Skutecznego Zarządzania 2026 jest potwierdzeniem znaczenia tego kierunku działania i kolejnym impulsem do konsekwentnego rozwijania działań, dzięki którym pogórniczy majątek staje się zasobem służącym budowaniu przyszłości regionu.