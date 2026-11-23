W siedzibie KGHM ZANAM odbyła się prezentacja nowej maszyny, która ma się sprawdzić w wymagających warunkach pod ziemią.

W siedzibie KGHM ZANAM odbyła się prezentacja nowej maszyny, która ma się sprawdzić w wymagających warunkach pod ziemią.

Spółka KGHM ZANAM zaprezentowała HT24E, czyli nowoczesny wóz odstawczy z napędem bateryjnym. Został on zaprojektowany z myślą o pracy w kopalniach, w trudnych warunkach podziemnych. Nowy wóz ma być alternatywą dla sprawdzonego modelu spalinowego. HT24E łączy w sobie duże możliwości robocze – 24 tony ładowności oraz 13,5 m³ pojemności skrzyni – z nowoczesnym, w pełni elektrycznym układem napędowym.

Zastosowanie napędu bateryjnego eliminuje emisję spalin w miejscu eksploatacji oraz ogranicza emisję ciepła, co ma szczególne znaczenie w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych – informuje KGHM ZANAM.

Nowy wóz trafi wkrótce do jednej z kopalń, gdzie przejdzie testy w rzeczywistych warunkach podziemnych. Próby eksploatacyjne pozwolą w praktyce zweryfikować jego osiągi, parametry pracy oraz niezawodność zastosowanych rozwiązań technologicznych. Jak informuje spółka, HT24E stanowi kolejny krok kierunku elektryfikacji maszyn górniczych i zastosowania napędów bateryjnych.