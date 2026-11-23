2025 rok miał być pierwszym sprawdzianem dla polskich kopalń po wejściu w życie części przepisów unijnego rozporządzenia metanowego. I faktycznie był przełomowy – ale w obie strony. Z jednej strony emisje metanu z górnictwa węgla kamiennego spadły o 21%. Z drugiej – wciąż łamane są zakazy, a większość kopalń nie spełnia limitów, które zaczną obowiązywać już od stycznia 2027 roku. Tak wynika z aktualnych danych za listopad 2026 r., opracowanych przez Magdalenę Goryl i Jakuba Fudalewskiego z Fundacji Instrat.

2025 rok miał być pierwszym sprawdzianem dla polskich kopalń po wejściu w życie części przepisów unijnego rozporządzenia metanowego. I faktycznie był przełomowy – ale w obie strony. Z jednej strony emisje metanu z górnictwa węgla kamiennego spadły o 21%. Z drugiej – wciąż łamane są zakazy, a większość kopalń nie spełnia limitów, które zaczną obowiązywać już od stycznia 2027 roku. Tak wynika z aktualnych danych za listopad 2026 r., opracowanych przez Magdalenę Goryl i Jakuba Fudalewskiego z Fundacji Instrat.

Spadek o 21% – nie tylko przez mniejsze wydobycie

Całkowite emisje metanu z kopalń węgla kamiennego zmalały w 2025 r. z 377 tys. ton do 297 tys. ton. To pozytywne odwrócenie wieloletniego trendu, w którym spadek emisji wiązał się głównie ze zmniejszeniem wydobycia.

Tym razem jest inaczej. Wydobycie spadło o niecałe 3%, a emisje o 21%. Oznacza to, że za poprawą stoją przede wszystkim realne działania ograniczające emisje, a nie tylko zamykanie ścian czy mniejsza produkcja.

Największy wkład w redukcję miała Jastrzębska Spółka Węglowa, która ograniczyła emisje o ok. 30% – z 209 do 146 tys. ton. Jest to zgodne z założeniami Programu Redukcji Emisji Metanu, który zakłada osiągnięcie 50-procentowej efektywności odmetanowania do 2027 r., przy jednoczesnym gospodarczym wykorzystaniu 95% ujętego gazu.

Najbardziej spektakularny spadek zanotowała KWK Knurów-Szczygłowice (JSW), której emisje zmniejszyły się z 89 tys. ton w 2024 r. do około 36 tys. ton w 2025 r., czyli o niemal 60%. Rok wcześniej była to najbardziej emisyjna kopalnia w Polsce. JSW wciąż utrzymuje jednak trzy najbardziej emisyjne zakłady w kraju.

Mimo poprawy, wysoka metanowość polskich kopalń to wciąż realny problem górnictwa.

Zakazane emisje ze stacji odmetanowania wciąż trwają

Blisko trzy czwarte metanu uwalnianego ze złóż węgla kamiennego trafia do atmosfery. Większość tych emisji pochodzi z kopalnianych systemów wentylacyjnych. Około 8% metanu jest uwalniane przez systemy odmetanowania, gdzie gaz jest już skoncentrowany i powinien być w całości zagospodarowany.

Od 1 stycznia 2025 r. rozporządzenie metanowe zakazuje uwalniania metanu z systemów odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, usterek lub przypadków, w których uwolnienie gazu jest nieuniknione i bezwzględnie konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych – co każdorazowo powinno być zgłaszane do Wyższego Urzędu Górniczego.

Chociaż w pierwszym roku obowiązywania przepisu emisje te spadły o ponad połowę, wciąż stanowią znaczny udział w całkowitych emisjach. W KWK Sośnica (PGG) przekroczyły 20%, a w trzech kopalniach JSW wyniosły ponad 10% całkowitych emisji metanu.

W 2025 r. do Prezesa WUG trafiło łącznie 1120 zgłoszeń dotyczących uwalniania metanu ze stacji odmetanowania do atmosfery. Główną przyczyną – 41%, czyli 9,4 tys. ton z 22,7 tys. ton – był „okresowy nadmiar ujmowanego gazu w stosunku do możliwości zagospodarowania z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa robót górniczych”. Kolejne 4,5 tys. ton wyemitowano z powodu awarii instalacji i prac serwisowych.

Drugą najczęściej wskazywaną przyczyną był brak odbioru gazu przez kupujących. Według JSW odpowiadał on za ponad 56% emisji ze stacji odmetanowania w 2025 r. i za ok. 40% w pierwszej połowie 2026 r. Taka sytuacja jest niezgodna z obowiązującymi od niemal dwóch lat przepisami. Brak odbioru przez kupujących nie może być tłumaczony jako sytuacja awaryjna. Wskazuje to na pilną potrzebę skuteczniejszego zagospodarowania gazu.

Czy kopalnie spełnią nowe limity? Na razie nie

Już od stycznia 2027 r. zacznie obowiązywać zakaz uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla energetycznego, w których emisje przekraczają 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Wyjątek przewidziano dla sytuacji awaryjnych. Od stycznia 2031 r. dopuszczalny limit zostanie zmniejszony do 3 t CH4/kt węgla.

Według danych za 2025 r. tylko trzy z dziesięciu kopalń – LW Bogdanka, Bolesław Śmiały i Piast-Ziemowit z PGG – nie przekraczają pierwszego z limitów. Pozostałe przekraczają go wielokrotnie: KWK Brzeszcze ponad 6,5-krotnie, Sośnica i Ruda ponad 4-krotnie, Staszic-Wujek i Mysłowice-Wesoła około 3-krotnie, Silesia ponad 2-krotnie.

Oznacza to, że niemal żadna z polskich kopalń nie spełni norm dotyczących emisji metanu do atmosfery określonych w rozporządzeniu.

Limity dla kopalń węgla koksowego zostaną określone w akcie delegowanym, który ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską do sierpnia 2027 r. Zdaniem ekspertów jedynie ambitne wyznaczenie limitów – np. jak w przypadku węgla energetycznego – pozwoli skutecznie ograniczyć emisje metanu w europejskim sektorze energetycznym.

Nierozwiązane problemy: brak ustawy, kar i zachęt

W Polsce nadal nie uchwalono ustawy wdrażającej rozporządzenie metanowe. Określałaby ona m.in. wysokość kar i zasady ich nakładania za nieprzestrzeganie przepisów, a także sposób wyboru niezależnych weryfikatorów kontrolujących poprawność raportów składanych przez spółki do WUG.

Wciąż nie opublikowano również listy zamkniętych kopalń wraz z ich emisjami metanu. Nie stworzono także żadnego systemu zachęt do redukcji emisji metanu w ramach pomocy publicznej, mimo że NIK składał taki wniosek do Ministra Energii już we wrześniu 2025 roku.

Wniosek jest gorzki: 2025 rok pokazał, że redukcja jest możliwa i że kopalnie potrafią działać. Ale bez ustawy, bez kar, bez zachęt i bez rynku zbytu dla ujętego metanu, same dobre chęci i programy spółek mogą nie wystarczyć, by sprostać obowiązkom, które wejdą w życie za nieco ponad miesiąc.