Dzisiaj mija 20 lat od katastrofy w kopalni Halemba. W uroczystościach upamiętniających śmierć 23 górników wzięli udział m.in. Marek Skuza, wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej oraz Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Dzisiaj mija 20 lat od katastrofy w kopalni Halemba. W uroczystościach upamiętniających śmierć 23 górników wzięli udział m.in. Marek Skuza, wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej oraz Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

21 listopada 2006 roku doszło do jednej z największych tragedii w historii polskiego górnictwa. W kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, na głębokości 1030 metrów, podczas prac związanych z likwidacją ściany wydobywczej nastąpił wybuch metanu i pyłu węglowego. Zginęło 23 górników.

„Od tamtych wydarzeń mija właśnie 20 lat. Dla rodzin ofiar, ich bliskich i kolegów z pracy to jednak nie tylko kolejna rocznica. To pamięć o ludziach, którzy tamtego dnia stracili życie. O tragedii sprzed dwóch dekad nie zapominają Polska Grupa Górnicza, pracownicy kopalni Ruda i koledzy tragicznie zmarłych górników. Każdego roku, w rocznicę katastrofy, odprawiana jest msza święta, a pod tablicą upamiętniającą ofiary składane są kwiaty. To wyraz pamięci, która mimo upływu lat pozostaje żywa w górniczej społeczności” – przypomniała PGG w mediach społecznościowych.

W sobotę 21 listopada 2026 roku w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie odprawiona została msza święta w intencji ofiar katastrofy w kopalni Halemba. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na cmentarzu komunalnym w Halembie, pod tablicą upamiętniającą wszystkie ofiary wypadków w kopalni Halemba.

W wydarzeniu wziął udział m.in. Marek Skuza, wiceprezes PGG.

- Co roku się tu spotykamy, a pamięć jest też po to, żeby do takich tragedii więcej nie dochodziło. Górotwór uczy pokory, zagrożenia również, trzeba uczyć się na błędach, nie popełniać nowych – mówił wiceprezes górniczej spółki. - Ta tragedia w Halembie to była chyba jedna z najpoważniejszych tragedii górniczych w regionie. Jedna z najbardziej dotkliwych, jeśli chodzi o ilość poszkodowanych.

W miejscu upamiętnienia tragicznie zmarłych górników był także Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

- Pamiętam bardzo dobrze ten dzień, było to tuż po wyborach samorządowych, gdzie zostałem radnym. Byliśmy roboczym, organizacyjnym spotkaniu w Urzędzie Miasta, jak ta tragiczna informacja do nas dotarła. Dowiedzieliśmy się, że tragedia dotyczy aż 23 górników, ich rodzin, została ogłoszona żałoba – wspomina prezydent. - Sesja inauguracyjna została przesunięta z uwagi na żałobę. Jak co roku najpierw modlimy się w kościele w Halembie i później przychodzimy oddać cześć zmarłym górnikom. Przy pomniku składamy kwiaty oraz znicze.



