Czy restrukturyzacja to tylko likwidacja kopalń? Jak pomagaliśmy innym państwom, by rozwijały u siebie górnictwo? O tym pisaliśmy 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 21 listopada 1996 roku.

Czy restrukturyzacja to tylko likwidacja kopalń? Jak pomagaliśmy innym państwom, by rozwijały u siebie górnictwo? O tym pisaliśmy 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 21 listopada 1996 roku.

„Rok wyrozumiałości” – taki tytuł miał nasz jeden z czołówkowych tekstów 30 lat temu. Pisaliśmy o koegzystencji lokalnych samorządów z sektorem węglowym. W spotkaniu zorganizowanym przez Forum Gmin Górniczych wziął udział pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego Jerzy Markowski.

W tym czasie, jak zaznaczaliśmy, górnictwo było winne gminom 400 mln zł.

„Markowski przypomniał inną jeszcze ważną prawdę. Tę mianowicie, że przecież górnictwo zatrudnia od 8 do 90 proc, czynnych zawodowo mieszkańców śląsko-zagłębiowskich gmin. - Miedźna czy Ornontowice - zauważył - są w gruncie rzeczy osadzone przy tamtejszych kopalniach. Nie dopowiedział już, iż i tej okoliczności nie wypada lekceważyć. Dług węglowych spółek wobec gmin jest zobowiązaniem nietykalnym - jasno deklarował Jerzy Markowski. Wykluczone jest więc – tłumaczył - by samorządowe należności mogły zostać zawieszone albo co gorsza zakwestionowane” – cytowaliśmy ministra.

W tym numerze TG kilka razy oddawaliśmy głos Jerzemu Markowskiemu. W tym czasie odbył on bowiem spotkanie z Radą Sekretariatu Górnictwa „Solidarności 80”. Związkowcy zarzucali rządzącym, że restrukturyzacja odbywa się jedynie w obrębie dwóch elementów – likwidacji kopalń i osłon dla odchodzących z górnictwa.

„Rozpoczęliśmy budowę 12 nowych poziomów wydobywczych, ukończone będą w tym roku 3 zakłady wzbogacania węgla - replikował minister. - Równocześnie o 20 proc została zmniejszona liczba prowadzonych ścian. To także jest restrukturyzacja. Został wdrożony i funkcjonuje mechanizm redukcji poziomu zatrudnienia wyłącznie sposobem naturalnym, podczas gdy wcześniej i dziś jeszcze, podpowiadana jest z boku, jako jedyna skuteczna, metoda radykalnych cięć. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby związki zawodowe posiadały najbardziej aktualne sprawozdanie obejmujące okres do końca września. - Wkrótce przedstawię rządowi taką informację - zapowiedział Jerzy Markowski - ponieważ dysponując tymi wynikami i mając wiedzę na temat projektu przyszłorocznego budżetu, wskazane byłoby stwierdzić,jakie obszary programu restrukturyzacji sektora górniczego mają szanse realizacji” – argumentował minister.

Jak fedruje się w Indiach?

W 1996 r. dokładnie opisywaliśmy wizytę indyjskiej delegacji w Polsce.

„30 lat temu, kiedy posiadające kolosalne zasoby węgla kamiennego i brunatnego Indie tworzyły zręby swego przemysłu wydobywczego, polskie zespoły projektanckie i wykonawcze służyły fachowym doradztwem, doświadczeniem w zakresie budowy kopalń wraz z całą ich techniczną infrastrukturą w postaci szybów i zakładów przeróbczych” – pisał nasz dziennikarz.

I donosił dalej: „Wtedy i w latach następnych, zaczęła też być znana w tamtejszych kołach przemysłowych firma „Kopex” promująca polskie maszyny i urządzenia górnicze. Po zrealizowaniu licznych komplementarnych umów nadszedł czas pojedynczych dostaw. W latach 80 dostarczono do Indii jeden wyprodukowany w Polsce kompleks ścianowy, zgłębiono dwa kolejne szyby”.

W 45. numerze „Trybuny Górniczej” z 1996 r. pisaliśmy też o inwestycjach w JSW.

„Jak dowodzi praktyka, roboty transportowe stanowią w kopalniach poważne zagrożenie wypadkowe. Eliminowanie dostrzeżonych niedociągnięć w tej dziedzinie, a także unowocześnianie środków oraz metod transportu to poważne zwiększenie bezpieczeństwa pracy górniczej. W Jastrzębskiej Spółce Węgłowej przewidziane są poważne przedsięwzięcia w tym zakresie. Do najbliższych należą: wypoziomowanie przejść dla załogi w rejonie napędów, zwrotnic i rozjazdów, wykonanie trwałych przejść poprzecznych dla załogi na wysokości główki szyny, zbudowanie stałych wykolejnic wozów przed wszystkimi tamami wentylacyjnymi, aby uniknąć ich uszkadzania oraz zautomatyzowanie wszystkich tam wentylacyjnych na drogach przewozowych, aby maszynista nie musiał zatrzymywać składu i wysiadać z pociągu” – pisaliśmy na łamach gazety.

W rubryce „Górnicza statystyka” podaliśmy, że od początku roku do 19 listopada wydobyto 121 154 006 t węgla (plan zakładał 123 328 014); w tym okresie wyeksportowano 25 855 469 t, a na zwałach zalegało 2 795 798 t węgla.