Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza wypłacić 85,6 mln zł z funduszu stabilizacyjnego i wykorzystać je na rozliczenia z konsorcjum finansowym, które udzieliło spółce jednej z wcześniejszych pożyczek - wynika z piątkowego raportu bieżącego JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza wypłacić 85,6 mln zł z funduszu stabilizacyjnego i wykorzystać je na rozliczenia z konsorcjum finansowym, które udzieliło spółce jednej z wcześniejszych pożyczek - wynika z piątkowego raportu bieżącego JSW.

Chodzi o pozyskany przez JSW u konsorcjum instytucji finansowych w 2023 r. "zielony" kredyt w wysokości 1,65 mld zł, służący realizacji celów transformacji klimatycznej spółki. Przed końcem 2025 r. JSW praktycznie wyczerpała środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FIZ), po które - wraz z dekoniunkturą gospodarczą i narastającymi stratami - sięgała od 2024 r.

Wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł

Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł. W piątek JSW opublikowała raport dot. zgody rady nadzorczej na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych FIZ o szacowanej kwocie 85,6 mln zł.

"Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ zostaną wykorzystane na rozliczenia z Konsorcjum Instytucji Finansowych" - wyjaśniono.

Dodano, że po dokonaniu tego umorzenia wartość inwestycji w portfel aktywów FIZ pozostanie oszacowana na ok. 8,1 mln zł. Wszystkie pozostałe certyfikaty pozostaną zastawione na rzecz konsorcjum i winny zostać zbyte do 30 czerwca 2027 r. w ramach likwidacji Funduszu. P

odano także, że JSW w tym roku umorzy certyfikaty z FIZ na 95,3 mln zł. JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Na poczet finansowania działalności w czasie realizacji programu naprawczego spółka zawarła 9 listopada br. z ARP umowę pożyczki do kwoty 1,066 mld zł (wcześniej, w sierpniu br., JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł).

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r. Szacunkowa strata za III kw. 2026 r. wynosi 286 mln zł; narastająco za dziewięć miesięcy 2026 r. szacunkowa strata netto zbliża się do 1,33 mld zł. Ostateczne wyniki finansowe za III kw. 2026 r. i dziewięć miesięcy br. mają zostać przedstawione w skonsolidowanym raporcie we wtorek 24 listopada br. Dzień później zarząd JSW planuje konferencję wynikową.