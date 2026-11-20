Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice podała informację w sprawie wypłaty nagrody barbórkowej.

Już wkrótce wypłata nagrody barbórkowej w KGHM

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice podała informację w sprawie wypłaty nagrody barbórkowej.

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice – Sieroszowice informuje, że 27 listopada 2026 r. na konta pracowników wpłynie nagroda roczna z okazji Dnia Górnika” – taka informacja pojawiła się na portalu i facebookowym profilu KZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice 19 listopada.

Tymczasem dzień wcześniej Komisja Zakładowa podała z kolei, że 23 listopada na konta pracowników trafi dodatkowa nagroda roczna za III kwartał 2026 r.

„Kwota zysku za III kwartał 2026 r. wyniesie 15,5 proc., co stanowi ok. 52 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata nastąpi w dniu 23-11-2026 r.” – można przeczytać na facebookowym profilu.

Oba pisma podpisał Bogusław Szarek, przewodniczący związku.