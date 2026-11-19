KGHM światowym liderem w produkcji srebra na świecie w III kwartale 2026 roku – wynika z zestawienia serwisu MinerDeck.

KGHM światowym liderem w produkcji srebra na świecie w III kwartale 2026 roku – wynika z zestawienia serwisu MinerDeck.

Jak wskazują dane opublikowane przez MinerDeck za III kwartał 2026 roku, KGHM Polska Miedź ponownie jest liderem w produkcji srebra na świecie. Tym samym udało się obronić pozycję z II kwartału. Doszło do tego mimo niewielkiego spadku produkcji (z 12,3 mln do 11,6 mln uncji, czyli 360,8 t).

Taki wynik oznacza, że KGHM po raz kolejny wyprzedza światowych gigantów wydobywczych. Drugie miejsce w zestawieniu zajął amerykański Newmont (11 uncji), a podium zamyka meksykański koncern Frensillo (10,3).

Zgodnie z raportem za pierwsze trzy kwartały 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 7,5 mld zł w porównaniu do 1 mld zł zrealizowanego rok wcześniej, przy 42% wzroście przychodów z umów z klientami i 83% wzroście zysku operacyjnego. Produkcja srebra wyniosła 1.073 ton (wzrost o 8% rok do roku).