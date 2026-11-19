Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która doprecyzowuje kwestie związane z osłonami socjalnymi dla pracowników elektrowni i kopalni węgla brunatnego. Za ustawą głosowało 425 posłów, nikt nie był przeciw a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która doprecyzowuje kwestie związane z osłonami socjalnymi dla pracowników elektrowni i kopalni węgla brunatnego. Za ustawą głosowało 425 posłów, nikt nie był przeciw a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Chodzi o nowelizację ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, doprecyzowuje ona sposób monitorowania zmian stanu zatrudnienia, wskazując zakres informacji, o jakie zarządca rozliczeń - odpowiedzialny za weryfikację i kontrolę realizacji uprawnień pracowników do świadczenia socjalnego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej - może występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ma to ograniczyć do niezbędnego minimum zakres przekazywanych informacji, a jednocześnie zapewnić jej precyzyjność i jednoznaczność. Ustawa rozwiązuje także problem związany z finansowaniem zadań w formie dotacji ZUS.

Jak wcześniej tłumaczono, obecne przepisy nie odzwierciedlały w wysokości dotacji powiązania wynagrodzenia ZUS z rzeczywistym poziomem wykorzystania środków przez beneficjentów. Nowe przepisy precyzyjnie i jednoznacznie wskażą podstawę obliczenia wysokości dotacji dla ZUS wiążąc ją z faktycznym wykorzystaniem środków w roku poprzednim.