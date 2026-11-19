Czy potrzebny jest system klimatyzacji centralnej? I jak górnik z Halemby wspomina jedną z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiego górnictwa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 20 listopada.

Czy potrzebny jest system klimatyzacji centralnej? I jak górnik z Halemby wspomina jedną z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiego górnictwa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 20 listopada.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy nowoczesnych systemów klimatyzacji wprowadzanych przez górnicze spółki.

„Przed nami górnicze święto. Tymczasem w ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice (JSW) dobiegają końca prace nad uruchomieniem klimatyzacji centralnej, ogromnej inwestycji, dzięki której znacznej poprawie ulegną warunki pracy załóg w podziemnych wyrobiskach” – pisze red. Kajetan Berezowski w tekście „Chłód popłynie kilometr pod ziemią”.

Systemy klimatyzacji centralnej w kopalniach wdraża się z myślą o poprawie warunków pracy na dużych głębokościach, gdzie prowadzona jest eksploatacja i występuje wysoka temperatura skał, czyli zagrożenie klimatyczne. W Knurowie eksploatacja schodzi do coraz głębszych rejonów. I fakt ten w głównej mierze przyczynił się do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji.

Zawsze idziemy po żywych

W tym numerze TG zapraszamy także do przeczytania relacji emerytowanego ratownika górniczego, który wspomina katastrofę w Halembie z 21 listopada 2006 r.

Każdego roku w listopadzie wraca do niej myślami Jan Gaura, emerytowany ratownik górniczy, który brał udział w dziesiątkach akcji ratowniczych, także tej w 2006 r. w Halembie.

– Zapadła w mojej pamięci jako jedna z najtrudniejszych. Pospieszyliśmy na ratunek kolegom. Był wybuch, ale przecież mógł się powtórzyć i wtedy może byłoby też po nas. Ale w takich sytuacjach nigdy się tak nie myślało. Trzeba było iść do akcji i się szło – wspomina nasz bohater w tekście „Szli po żywych. Wspomnienia z Halemby”.

Był 21 listopada 2006 r. Wybiła 16.30, kiedy w pokładzie 506 na głębokości 1030 m nagły wybuch i zapłon metanu, a następnie eksplozja pyłu węglowego, zastały na posterunku pracy 23 górników zatrudnionych przy pracach likwidacyjnych ściany. Mieli za zadanie zdemontowanie wartego miliony złotych sprzętu…

– Zawsze jest cień nadziei, idzie się naprzód i może po drodze akurat na kogoś żywego się natrafi. Z drugiej jednak strony zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że tam, gdzie oni byli, miał miejsce potężny wybuch i panuje atmosfera beztlenowa. Gdzieś tam z tyłu głowy każdy z nas wiedział swoje, ale nigdy nie odważylibyśmy się głośno powiedzieć, że to już koniec, że nie ma po co zjeżdżać na dół, bo to byłoby nie fair – dodaje Gaura.

Prawda o górnictwie

W najnowszym wydaniu „Trybuny Górniczej” zachęcamy do przeczytania wywiadu z wiceministrem energii Marianem Zmarzłym.

„Niektórzy już przedstawiają poprawę wyników górnictwa jako dowód skuteczności transformacji. Tymczasem, gdy masowym odejściom doświadczonych pracowników towarzyszy wzrost cen węgla, bilans może wyglądać lepiej, choć kondycja kopalń wcale się nie poprawia. Nie wolno mylić krótkoterminowego wyniku ekonomicznego z trwałą poprawą sytuacji sektora. Najbardziej niepokoi mnie ryzyko kadrowe. Zbyt pochopne zachęcanie do odejść na emerytury, bez analizy kompetencji i potrzeb ruchowych kopalń, może naruszyć ciągłość pracy załóg. W górnictwie doświadczenie przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo” – mówi wiceminister w wywiadzie zatytułowanym „Czas powiedzieć sobie prawdę – węgiel drożeje, a kopalnie walczą o przyszłość”. Rozmowę przeprowadził red. Kajetan Berezowski.

W najnowszym wydaniu naszej gazety tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, polecamy też materiał o ciepłowni kopalni Saturn. W gazecie mamy także garść ekologicznych informacji oraz opis jednego z wydań gazety z listopada 1996 r.

W tym numerze proponujemy też historię Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego, która obchodzi 120-lecie założenia.

„Gdy w 1906 r. powstawała kopalnia Makoszowy, razem z nią narodziła się jej orkiestra. Przez ponad sto lat była wizytówką zakładu, grała na barbórkach, akademiach i uroczystościach państwowych. Przetrwała wojnę, degradację dyrygenta za Piłsudskiego, restrukturyzację górnictwa i likwidację samej kopalni. Dziś – jako Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – wciąż gra” – pisze red. Monika Krężel w tekście pt. „Dźwięk orkiestry jak hołd składany wszystkim górnikom. Od KWK Makoszowy do Muzeum”.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.