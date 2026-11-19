Ceny miedzi spadły we wtorek do najniższego poziomu od ponad czterech miesięcy – pisze Reuters.

Ceny miedzi spadły we wtorek do najniższego poziomu od ponad czterech miesięcy – pisze Reuters.

Powodem jest słabość akcji spółek technologicznych, która nasiliła obawy dotyczące inwestycji w sztuczną inteligencję, co ograniczyło apetyt na ryzyko. Jak podaje Reuters, trzymiesięczna cena referencyjna miedzi na London Metal Exchange (LME) spadła o 0,4% do 13 201,50 dolarów tonę metryczną po osiągnięciu 13 144 USD na początku sesji, co było najniższym poziomem od 1 lipca.

- Wyprzedaż akcji powiązanych ze sztuczną inteligencją wywołała obawy dotyczące perspektyw popytu na miedź, biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie tego metalu w inwestycje w sieci energetyczne i centra danych – powiedziała Ewa Manthey, strateg ds. surowców w ING.

Cena aluminium na giełdzie LME spadła o 2,0% do 2942,50 dolarów, osiągając najniższy poziom od prawie roku (2814 dolarów). Cena cynku spadła o 0,7% do 3671,50 dolarów. Cena ołowiu CMPB3 pozostała na poziomie 1873,50 dolarów, a cena cyny spadła o 2,4% do 45 075 dolarów po osiągnięciu poziomu 44 750 dolarów, najniższego od marca.

Cena niklu wzrosła o 3,6% do 16 430 dolarów po przełamaniu 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 16 410 dolarów – podaje Reuters.