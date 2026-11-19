W ruchu Borynia rozpoczęto eksploatację nowej ściany F-31 w pokładzie 405/1łg – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Ściana F-31 jest czwartą ścianą oddaną do eksploatacji w ruchu Borynia w tym roku

W ruchu Borynia rozpoczęto eksploatację nowej ściany F-31 w pokładzie 405/1łg – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Przy planowanym postępie frontu sięgającym ponad 4 metry na dobę ściana ma dostarczać dziennie 2,4 tys. ton węgla.

„W całym okresie eksploatacji - do września 2027 planuje się wydobyć blisko 500 tyś. ton wysokiej jakości węgla koksowego” – informuje JSW w mediach społecznościowych.

Długość frontu ściany wynosi blisko 170 metrów, a jej wybieg to ponad 700 metrów. Ścianę wyposażono w m.in. w sprawdzony kombajn ścianowy FS 400 oraz 112 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie roboczym do 3,6m, współpracujących z przenośnikiem ścianowym RYBNIK-850.

Ściana F-31 jest czwartą ścianą oddaną do eksploatacji w ruchu Borynia w tym roku.