Konsultacje, które potrwają do 30 listopada, mają dać odpowiedź na kilka pytań dotyczących przyszłości subregionu Turów, czyli powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego.

Jak powinny rozwijać się powiaty zgorzelecki i lubański? Jakich inwestycji, miejsc pracy i inicjatyw potrzebujemy? – podaje Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.

Organizatorzy czekają na propozycje projektów i działań, które które zostaną uwzględnione w pracach nad strategią rozwoju Subregionu Turów. Mają one dotyczyć czterech obszarów:

Energetyka i Turów Przyszłości

Edukacja, kompetencje i nauka

Gospodarka i przedsiębiorczość

Jakość życia i spójność społeczna

Propozycje dotyczące projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sprawiedliwej transformacji subregionu Turów można zgłaszać TUTAJ.

Strategia powstaje przy wsparciu doradczym Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu TARGET.