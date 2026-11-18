Jaka powinna być przyszłość Turowa? Można zabrać głos
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sprawiedliwej transformacji Subregionu Turów.
fot: PGE GiEK
Kompleks Turów należący do PGE GiEK
fot: PGE GiEK
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sprawiedliwej transformacji Subregionu Turów.
Konsultacje, które potrwają do 30 listopada, mają dać odpowiedź na kilka pytań dotyczących przyszłości subregionu Turów, czyli powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego.
Jak powinny rozwijać się powiaty zgorzelecki i lubański? Jakich inwestycji, miejsc pracy i inicjatyw potrzebujemy? – podaje Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.
Organizatorzy czekają na propozycje projektów i działań, które które zostaną uwzględnione w pracach nad strategią rozwoju Subregionu Turów. Mają one dotyczyć czterech obszarów:
- Energetyka i Turów Przyszłości
- Edukacja, kompetencje i nauka
- Gospodarka i przedsiębiorczość
- Jakość życia i spójność społeczna
Propozycje dotyczące projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sprawiedliwej transformacji subregionu Turów można zgłaszać TUTAJ.
Strategia powstaje przy wsparciu doradczym Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu TARGET.