Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej odbędzie się V Ogólnopolskie Barbórkowe Spotkanie Gwarków.

Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej odbędzie się V Ogólnopolskie Barbórkowe Spotkanie Gwarków.

Spotkanie ma być okazją do wspomnień, pielęgnowania górniczych tradycji i świętowania zbliżającej się Barbórki. Będzie też stanowić forum debaty o przyszłości sektora surowcowego. Również w tym roku w ramach spotkania odbędzie się Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026 – Nowa Architektura Surowcowa Polski”. W ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło ok. 300 uczestników.

- Debata pokazała, że odpowiedzialna transformacja wymaga nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim stabilnych ram instytucjonalnych, współpracy, rzetelnych danych, jasno określonej odpowiedzialności oraz nadrzędnego traktowania bezpieczeństwa ludzi, środowiska i państwa – piszą organizatorzy.

W programie V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków zaplanowano:

18 listopada (środa) – Powtórna Immatrykulacja Absolwentów rocznika 1976.

19 listopada (czwartek) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026, International Workshop, Sesja Hy-EDU

20 listopada (piątek) – Spotkanie z Biznesem, Akademia Barbórkowa i Górnicza Biesiada w PreZero Arenie Gliwice.

Szczegółowy program i rejestracja na wydarzenie znajdują się TUTAJ.