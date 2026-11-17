Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych był 17 listopada gościem porannego programu TVP Info. Skomentował miliard złotych pożyczki dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Agencji Rozwoju Przemysłu. - To pożyczka na warunkach rynkowych, zabezpieczona na majątku JSW, która musiała przejść tzw. test prywatnego inwestora – tłumaczy minister. Zapowiedział też swoją wizytę w LW Bogdanka.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych był 17 listopada gościem porannego programu TVP Info. Skomentował miliard złotych pożyczki dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Agencji Rozwoju Przemysłu. - To pożyczka na warunkach rynkowych, zabezpieczona na majątku JSW, która musiała przejść tzw. test prywatnego inwestora – tłumaczy minister. Zapowiedział też swoją wizytę w LW Bogdanka.

Jastrzębska Spółka Węglowa przechodzi w tej chwili gruntowny proces restrukturyzacji.

- Wiemy w jakich okolicznościach rynkowych spółka funkcjonuje, bardzo trudnych. Ten okres z dekoniunkturą, który trwa znacznie dłużej niż ktokolwiek się spodziewał – mówił minister Wojciech Balczun w programie „Gość Poranka” TVP Info.

Dlatego - jak podkreśla - pożyczka z ARP musiała być udzielona w dużej części na warunkach rynkowych. - Musiała przejść przez test prywatnego inwestora. Pożyczka jest zabezpieczona na majątku JSW, ale oczywiście zakładamy, że ta pożyczka będzie docelowo zwracana wtedy, kiedy sytuacja JSW się poprawi – podkreślał minister.

Dlaczego poprawa nie nadchodzi?

- Ceny węgla koksowego wzrosły, ale nie wzrosły na tyle, jak byśmy chcieli, dlatego że pojawiły się duże dostawy węgla koksowego ze Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, że Australia czy Indonezja spowodowały, że mają swoje kłopoty i te ceny poszły w górę, niestety mamy do czynienia z dużą ilością węgla z kolei ze Stanów Zjednoczonych, który zablokował wzrost cen. Dlatego jakby wymuszamy w pewnym sensie na JSW restrukturyzację - tłumaczył minister w TVP Info.

Wojciech Balczun podkreślał, że JSW została objęta ustawą okołogórniczą i ruszyły odejścia osłonowe.

- W tamtym tygodniu wziąłem udział w Katowicach w Zespole Trójstronnym do spraw górnictwa. Rozmawiałem ze stroną społeczną. Ten dialog jest prowadzony. Ja jestem chodzącym przykładem tego, że dialog zawsze się opłaca i zawsze warto rozmawiać i szukać rozwiązań - mówi Balczun. Strona społeczna i rząd - jak podkreśla - mają świadomość, że sytuacja jest bardzo trudna i JSW musi się do niej dopasować. - Pracownicy odchodzą, zmniejszają się koszty – mówił Wojciech Balczun.



Zapytany o to, czy pensje w JSW to nadal ponad 400 milionów miesięcznie, odpowiedział: To już nie jest ponad 400 milionów. Właśnie w wyniku tego, że kilka tysięcy osób w tym roku odejdzie z JSW w ramach tych działań osłonowych, które przygotowaliśmy i sfinansowaliśmy - odpowiedział Balczun. Zaznaczył jednak: - Musimy też pilnować tego, żeby nie zaburzyć stabilności operacyjnej JSW.

Wizyta w Bogdance

Minister Wojciech Balczun w programie „Gość Poranka” zapowiedział wyjazd na Lubelszczyznę w czwartek i rozmowy ze związkowcami.

- Spotkałem się z nimi już w ubiegłym tygodniu. Rozmawialiśmy bardzo konstruktywnie. Wiemy, gdzie jest problem, chcemy go rozwiązać. Wie o tym zarząd Bogdanki i zarząd Enei, która jest właścicielem i kontroluje Bogdankę. Mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze - mówił.

I dodał: Wiemy, jaka cena węgla jest potrzebna, żeby Bogdanka mogła bilansować swoją działalność i realizować plan inwestycyjny, który pozwala im na zwiększenie wydobycia. Tam jest ogromny potencjał. To jest najlepiej zorganizowana kopalnia w Polsce.

Zdaniem Balczuna problem nie leży w samej kopalni, ale w systemie. - Niestety system, który został przez lata stworzony w Polsce, związany i z umową społeczną, której horyzont czasowy jest do 2049 roku, i z restrukturyzacją górnictwa, i dotowaniem tej restrukturyzacji przez państwo, spowodował to, że ceny węgla są bardzo niskie. I taka nawet efektywna kopalnia jak Bogdanka nie jest w stanie zbliżyć się do ceny, która do tej pory była dyktowana przez sektor energetyczny. Mam nadzieję, że to się zmieni - zakończył wątki górnicze w TVP Info Wojciech Balczun.